清潔好物︳專家教用橙皮製水管清潔劑　清潔去油除異味超實用！

廚房糟底水管經常使用，基本上不拆出來難以清潔，最近就有專家教用橙皮製作清潔劑，不但有助清潔污垢，亦可以做到去油、除異味等效果，只需4個步驟就可以輕鬆處理臭管，過程極之簡單！



廚房水管好難洗？用橙皮製水管清潔劑

平時食橙或會直接扔掉橙皮，然而橙皮都可以幫助清潔家居！平時廚房煮食、洗菜，部分剩菜渣或會流入水管內，難以清潔之餘，嚴重更會發臭。最近台灣家務專家陳映就於其Facebook專頁發文分享，其實簡單1個方法就可以清洗水管，同時驅走水管異味。

（圖片來源：Unsplash）

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首先準備平時用剩的果皮，只要用水煮過，就可以製成水管清潔劑。毋須用刷洗，都可以成功去除水管內的異味。

4個步驟如下：

1.首先將橙皮放入鍋中，並加入清水，水量要蓋過果皮。

2.將鍋中的水煮滾後，再開小火煮10分鐘。煮到水由透明變成橙皮的顏色。

3.放涼一些後，大約是洗澡水的溫度，將橙皮取出。橙皮可當廚餘回收。

4.將微溫的橙皮水直接倒進廚房的排水孔或水管，就能有清潔、去油還有除異味的效果。

陳解釋，由於溫水可以去油，橙皮亦都有清潔除油功效，再加上橙本身帶有天然果香，因此可以達到清潔及除臭的雙重功效。大家想清潔水管不妨作參考。