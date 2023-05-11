浴室玻璃水龍頭除水垢︳網民淘超強玻璃清潔膏　用家評抹完可照鏡

除水垢好物推介！浴室玻璃鏡不時出現水垢難以清理，有網民最近就分享一款玻璃清潔膏，每件售價僅約¥40，用後大讚「真係好得」，成功去除玻璃鏡水垢，可以重新照鏡，連水龍頭水垢都適用！即看詳情及去除水垢方法。



玻璃鏡除水垢 抹完可照鏡

有網民於Facebook群組「淘寶開心share」發帖分享，自己於淘寶網購入一款玻璃清潔膏，大讚成功去除鏡面水垢，並附上一張前後對比相片，「其實真係想放棄，無諗過玻璃鏡真係可以照鏡了」。

（圖片來源：FB@淘寶開心share）

從相片中可見，原本的玻璃鏡上積滿水垢，鏡面一撻撻非常模糊，事主使用該玻璃清潔膏後即刻回復閃閃呤，「圖中是用了4次的效果，已用完一支。還有些地方仲係有些水垢，會再訂貨用」，並大頻讚清潔膏真係好得！

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翻查產品資料，該款玻璃清潔膏目前於淘寶有售，標榜為「浴室清潔神器」， 可以用於浴室玻璃、花灑、玻璃鏡、水龍頭等，每支¥39.9，並會附送一個清潔刷及手套。用家可以加上少量水，再用清潔刷於玻璃上擦拭，並用清水洗淨，便可成功去除玻璃水垢！

水龍頭一樣成功抹清

貼文引來網民留言討論，有曾經用過的網民表示效果甚佳，試過用來清潔浴室玻璃及水龍頭，同樣非常成功；不過都有網民認為「效果一般般，千年水垢不能盡去掉，但日常玻璃清潔就幾好」；有網民就指出，其實Aeon都有類似產品「Aimedia除水垢清潔劑 」，同樣有效，大家有興趣不妨一試！