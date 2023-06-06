香港teamLab ︳7月登陸九龍灣MegaBox　過萬呎6大打卡位沉浸光影

teamLab香港、香港終於有teamLab睇！由國際知名藝術團隊teamLab打造的《富衛保險10 周年呈獻「teamLab共創！未來園」》，將於7月9日在九龍灣開幕，現時購買成人及小童券更有早鳥優惠，票價由$148起，正式開幕後門票就會以正價發售，即睇購買網址。



香港teamLab 7月登陸MegaBox

teamLab展覽近年於世界各地作巡迴展出，終於在今年7月登陸香港MegaBox！今次香港站以《富衛保險10周年呈獻「teamLab共創！未來園」》為題，將於2023年7月9日至2023年1月14日，展出為期約半年的展覽。大家可沉浸在絢麗的光影空間中，化身為藝術作品的一部分，探索生活的無限可能性。

（圖片來源：teamLab官方提供）

沉浸光影世界 過萬呎6大打卡位

是次展覽選址九龍灣MegaBox，佔地逾萬呎，創作團隊精選了6個於世界各地廣受歡迎的作品，打造糅合視覺藝術與感知互動效果的大型沉浸空間。當中包括星級推薦的文青打卡必到的「塗鴉自然 ── 鼓動山脈與山谷，紅色名錄」及「光球管弦樂團」、親子必玩的「滑梯水果園」及「小人所居住的桌子」、閨蜜不可錯過升級版的「天才跳房子」、以及隨意發揮藝術天份的「彩繪城鎮」 及 「彩繪城鎮立體紙模型」；藝術愛好者萬勿錯過。

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《富衛保險 10周年呈獻「 teamLab共創！未來園」》

日期：2023年7月9日至2024年1月14日

地點：香港九龍灣宏照道38號企業廣場 5期 MegaBox13樓

時間：星期一至五1400-2200、星期六、日及公眾假期1000-2200

購票方法：Trip.com早鳥優惠票價：成人門票 HK$198、兒童門票 HK$148（6月8日至7月8日）

正價票價：成人門票 HK$220、兒童門票 HK$180（7月9日至2024年1月14日）