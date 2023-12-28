灣仔美食｜灣仔會展站20餐廳推介　新景園咖喱/打卡Cafe/蛋包飯

灣仔美食推介！灣仔美食向來選擇眾多，灣仔會展中心又經常舉行展覽及演唱會，睇展睇騷前當然要先醫肚，《香港01》「好食玩飛」記者整合灣仔及會展站一帶20大美食，除了有海景打卡下午茶，粉紅主題素食餐廳，還有人氣日式蛋包飯、日本過江龍撈麵、米芝蓮星馬菜及打卡文青Cafe等，即睇灣仔及會展站附近有甚麼餐廳推介！



灣仔美食【1】Latter Café——法式奶油咖啡店

去年開業的Latter Café以法式奶油色為設計主調，室內不時會有花藝佈置，隨時可以拍出文青風打卡靚相！餐廳主打多款特色咖啡，甜品有鬆餅、卷蛋及貝果，鹹點則有All Day Breakfast全日早餐及意粉等。適合與三五知己聚會閒聊，Chill住歎享受午後時光。

Latter Café

地址：灣仔謝斐道151-153號金聲大廈地下E號舖



灣仔美食【2】東寶小館——北角老字號大排檔進駐灣仔商廈 特色戰鬥碗、風沙雞

想在香港體驗大排檔獨有煙火氣，東寶小館就是不錯之選。東寶小館屹立北角30多年老字號大排檔，近年於灣仔商廈重開，出名菜好吃、來過的名人多！東寶小館主打多款粵式手工菜，當中必點現點現燒的風沙雞，外皮酥脆，雞肉也很嫩滑；黃金蝦蝦肉鮮甜肥美，咸蛋黃汁香濃惹味；沙拉骨，酸甜沙拉醬配上炸排骨，非常送飯！邊吃小菜，不忘以「戰鬥碗」飲啤酒，大啖肉大啖酒，好寫意！

東寶小館

地址：灣仔謝斐道303號凱聯2樓



灣仔美食【3】標記雲吞麵——招牌雲吞牛筋麵

想在灣仔食一碗地道的雲吞麵，不妨去標記雲吞麵！這兒的鮮蝦雲吞都是每日新鮮現包，大大粒，蝦仁爽脆新鮮，獲不少好評。此外，店家的牛筋也分量十足，牛筋燉煮得恰到好處，入口幼滑，令人一試難忘。

灣仔美食【4】貓之眼——手打日式和牛漢堡扒 招牌三色醬汁

這間餐廳主打雙拼醬汁日式蛋包飯，秉持著日本小店的職人精神，香嫩滑蛋包裹著秋田縣產的米飯，再淋上自家製醬汁，賣相非常吸引！食客可以從3款秘製醬汁中自選不同配搭，包括咖喱豬肉汁、忌廉雞肉汁及濃茄燴牛肉醬，款款都經長時間熬製，拌飯一流。

Cat's Eye 貓之眼

地址：灣仔汕頭街24號地舖

電話：2891 8986

營業時間：11:30-15:00；17:30-21:00



灣仔美食【5】1963木十豆寸——台式古宅風歎古早料理

主打古早味台式料理的「1963木十豆寸」，位於一座唐樓的2樓，裝修和佈置大多使用老闆在台灣收集的古物，營造一種台灣老宅的感覺。餐廳提供多款套餐及小菜，包括紅燒牛肉麵、三杯雞、滷味拼盤，每款套餐都會附送一小碗滷肉飯和三款小菜，而滷肉飯套餐則會有滷味拼盤。

1963木十豆寸

地址：灣仔灣仔道110號中匯大樓2樓

電話：3105 0160

營業時間：12:00-22:00



灣仔美食【6】莎巴馬來西亞餐廳——米芝蓮老字號星馬菜

灣仔一間人氣星馬菜結業兩年後，以原班人馬在原區重開，必試多款招牌菜式包括正宗海南雞飯、肉骨茶、椰汁辣飯、自家熬製肉骨茶、馬來椰絲炸香蕉、蕉葉燒魚等，款式選擇繁多，味道正宗地道。

莎巴馬來西亞餐廳

地址：灣仔灣仔道177-179號保和大廈地下1號舖

營業時間：11:00-16:30；17:30-21:00



灣仔美食【7】Maison Meiji——日系復古Cafe 榻榻米座位歎和洋料理

這間Cafe位於灣仔一棟歷史建築內的新店，將香港古蹟與日式懷舊咖啡店結合，店舖更集咖啡店、餐廳和酒吧於一身，提供多款日式洋食、甜品和燒酎。新店以日本明治時期風格為概念，在設計中加入大量復古元素，更設有榻榻米座位，令人猶如身處日本。

Maison Meiji

地址：灣仔茂蘿街7號1/F



灣仔美食【8】Bakehouse——前四季酒店餅廚主理

說到灣仔美食，少不了由前四季酒店糕餅主廚開設的Bakehouse，麵包以天然酵母長時間發酵製成，每天新鮮出爐，而且價錢相宜，門外經常大排長龍！最受歡迎的是葡撻，不少網民稱讚葡撻酥皮香脆，內餡甜而不膩。

Bakehouse

地址：灣仔大王東街14號地舖

營業時間：08:00-21:00



灣仔美食【9】13 Thirteen 必食芫荽炒蛋烘底三文治

距離會展站稍遠一點，一間專賣外賣三文治的小店近日大受歡迎，主打多款足料又抵食的烘底三文治！招牌三文治款式包括黑松露炒蛋、芫荽炒蛋及蔥花炒蛋，新鮮即製而且烘底免加錢，雙拼都只是$21起，是不少上班族的早餐好選擇。

13 Thirteen

地址：灣仔駱克道117號興邦大廈地下6號舖

電話：5710 7271



灣仔美食【10】Kelly's Cape Bop——韓式家常料理

這間韓式外賣小店由韓國人媽媽主理，連續5年獲得米芝蓮推介，主打韓式家常料理，包括紫菜包飯、雞蛋卷、炒年糕、炸雞等經典款式，網民稱讚紫菜包飯非常大份足料，抵食飽肚。同時小店亦有韓式料理包及食材供應，醫完肚可購買材料回家自製韓國大餐。

Kelly's Cape Bop

地址：灣仔莊士敦道57號地舖

電話：2529 9984

營業時間：（星期一至五）11:00-20:00（星期六）11:00-19:00

*逢星期日休息



灣仔美食【11】泰麵——米芝蓮推介招牌船麵

香港近年有不少主打船麵的餐廳，位於灣仔一級歷史建築藍屋附近的泰麵是其中一間人氣小店，連續獲米芝蓮推介，門外經常大排長龍。餐廳裝修走復古懷舊泰國風，擺設了舊式家具、泰式鐵標牌。最受歡迎的菜式是泰式和牛船麵，不少網民稱讚湯底濃郁、牛肉肉質嫩滑。

泰麵

地址：灣仔石水渠街68號地下

電話：2234 0001

營業時間：（星期日至四）12:00-15:00，18:00-22:00（星期五及六）12:00-15:00，18:00-23:00



灣仔美食【12】新景園咖喱小廚——招牌咖喱豬扒飯

新景園咖喱小廚以招牌咖喱豬扒飯、乾炒牛河、各款鑊氣小炒及粉麵聞名，不少網民表示都自家製咖喱味道驚喜，豬扒份量十足，外皮炸得鬆脆，內裡肉質嫩滑，而且啖啖肉汁，網民表示整體不會十分油膩。

新景園咖喱小廚

地址：灣仔春園街20號地舖

電話：2574 9172

營業時間：11:00-14:30，18:30-20:30

*逢星期日休息。



灣仔美食【13】元朗合隆潮州粉麵——必食胡椒豬雜湯、豬油撈麵

位於灣仔的粉麵店每天大排長龍，人氣非常高！主打豬雜白胡椒湯、豬油撈麵、冰鎮墨魚頭以及花雕醉雞，看似普通的潮州菜式，憑著新鮮食材及用心烹調技巧，成為灣仔區平民美食。

（圖片授權：IG@foodstalkers_hk）

元朗合隆潮州粉麵 灣仔本店

地址：灣仔德仁街3號A舖

時間：星期一至日 10:30 - 20:45



灣仔美食【14】麺屋こころ——特色日式撈麵

來自日本的「麺屋こころ」（Kokoro Tokyo Mazesoba）在2021年登陸灣仔，主打招牌日式撈麵，在自家製的麵條上加入溫泉蛋、辣肉燥、慢煮叉燒等多款配料，非常足料！香港店不時更會推出期間限定口味，想試試拉麵或者沾麵以外的日本料理，不妨一試！

麺屋こころ Kokoro Tokyo Mazesoba

地址：灣仔軒尼詩道68號新禧大廈地下1C號舖

電話：3751 6966

營業時間：11:30-22:00



灣仔美食【15】JAJA——超打卡新派素食

新派素食餐廳「JAJA」位於灣仔藝術中心，坐擁維港無敵海景，整間餐廳以粉紅色及粉紫色為主調，採用木系桌椅加上花海佈置及雲朵燈飾，極具少女心！餐廳主打意大利及西式Fusion素菜，必試酥炸卡芒貝爾芝士麵包條、糙米壽司拼盤及設計精緻又夢幻的奶昔特飲！

（圖片來源：JAJA）

JAJA

地址：灣仔港灣道2號香港藝術中心6樓

營業時間：11:30-18:00

電話：2877 3999



灣仔美食【16】Pier 1929——270度維港景色 絕美下午茶

灣仔人氣海景餐廳Pier 1929除了坐擁270度維港景色，餐廳中庭設有一條浪漫花海隧道，吸引很多人慕名前往打卡影靚相！餐廳不時都會推出特色主題的下午茶套餐，最近又推出歐陸日式半自助午餐（$588/位，2位起），歎到多款美食包括滋味前菜、精選海鮮、日式刺身及舟色主菜。另設有生日優惠，凡於生日月份在餐廳拍照打卡即送半打生蠔！

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Pier 1929

地址：灣仔渡輪碼頭2樓

電話： 3188 9677



灣仔美食【17】Grill Tajimaya——手工漢堡扒

日式洋食屋Grill Tajimaya主打即叫即製鐵板手工漢堡扒，招牌黑毛和牛漢堡扒套餐採用時令和牛及豚肉混合製成，上面淋上味道香濃的Taleggio軟芝士，上枱前會先用錫紙保溫，入口軟稔，肉汁豐富。

Grill Tajimaya

地址：灣仔港灣道30號 新鴻基中心2樓2A-1鋪

電話：2838 9971



灣仔美食【18】FW Shop——人氣麻糬新店

進駐灣仔軒尼詩道的新麻糬店「FW Shop」，因開業後天天大排長龍，引起不少區內居民、打工仔的關注。同時，不少人都在社交媒體表示「FW Shop」價廉物美，選址親民，令小店人氣大增，甚至吸引了來自中國、海外的遊客專程到訪。店內販售的麻糬種類不少，口味有6種、共12款口味，每種口味可選擇要或不要菠蘿脆皮2款。店內麵包櫃裡，放滿各種口味的麻糬供大家直接揀，包括原味、朱古力、紫薯、斑蘭、芝士以及肉鬆，全部只售$7至$8，價格不算高。此外，該店亦出售$30的牛油曲奇。店方亦表示會按情況，推出期間限定或新口味的麻糬。

FW Shop

地址：香港島灣仔軒尼詩道149號萬寶樓地下C號舖

營業時間：10:00 - 19:00

電話：5613 1338



灣仔美食【19】Lovever Patisserie——手工達克瓦茲

香港首家的法式甜品達克瓦茲專門店「Lovever Patisserie」，推出了開心果達克瓦茲及開心果脆殼瑪德蓮，前者在開心果奶油霜上加入開心果碎，雙倍香濃，達克瓦茲又使用大量杏仁粉製作，表層酥脆內部柔軟輕盈；後者外層有粒粒開心果碎，內職則是入口鬆軟香甜的蛋糕質素，開心果味濃厚。

（圖片來源：Lovever Patisserie官網）

Lovever Patisserie

營業時間：1130-1930

地址：灣仔大王東街2至4號安興大廈地下3C號舖



灣仔美食【20】Chullschick——正宗秘魯菜 生漬魚層次豐富

秘魯菜館——Chullschick早於2018年在中環開業，是香港鮮有提供秘魯菜的食肆。名稱當中，「Chulls」在秘魯俚語中有「朋友」的意思，而「Chick」則代表秘魯特色菜之一的烤雞。去年盛夏，Chullschick更於灣仔開設了第一間分店，讓更多人品嘗到南美風味。

Chullschick

地址：灣仔月街2-12號地下D - F號舖

營業時間：逢星期二至日 12:00-22:00

電話：6538 0188

