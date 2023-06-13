7-11預購｜7-Eleven多款卡通精品 Kuromi小夜燈/大口仔麻雀套裝…

7仔、7-11便利店推出全新的卡通系列精品，預購日期由6月14至6月27日。涵蓋家居用品、旅行用品、首飾等，包括Kuromi小夜燈、Little Twin Stars行李箱、P助與粉紅兔兔手錶等。今期新品有一系列超可愛的Sanrio角色商品，如大口仔迷你麻雀套裝、Kuromi背囊及單肩袋等，粉絲不要錯過啊！



Sanrio卡通人物齊集7-11 Kuromi背包超精美

7-11便利店將會推出卡通人物精品預購，DOUGHNUT 聯乘 KUROMI 推出可愛背囊，有2隻顏色（黑色款/ 紫藤色款）可選。另外，亦有大口仔 / Keroppi卡通床笠連枕袋、Little Twin Stars / Mofusand四輪旅行箱、P助/ 粉紅兔兔二合一抱枕連坐墊等。還有6款精美摺傘，例如Snoopy / 加菲貓 / 鋼牙與大鼻 / 愛麗絲 / Monchhichi / 小美，款款趣緻可愛！

【1】Kuromi背包系列

Macaroon背囊 -黑色款/ 紫藤色款（預購價：$666）

Macaroon Mini背囊 -黑色款/ 紫藤色款（預購價：$612）

Macaroon Tiny斜揹袋 - 黑色款/ 紫藤色款（預購價：$459）

Lighthouse背囊 - 黑色款/ 紫藤色款（預購價：$531）

收納袋 - 紫藤色款（預購價：$126）

小錢包 - 櫻花色款（預購價： $90）

【2】迷你麻雀套裝

Ahirunopekkle / Minna no tabo 迷你麻雀套裝（預購價：$299）

【3】拍拍小夜燈

Cinnamoroll / Kuromi 拍拍小夜燈（預購價：$149）

【4】卡通床品系列

全棉卡通床笠連枕袋 (單人) - 大口仔/ Keroppi（yuu會員預購價 ： $229^）

抗病毒卡通全棉冷氣被(單人) - 大口仔/ Little Twin Stars（yuu會員預購價 ： $339^）

^ yuu會員「獎賞兌換二維碼 」有效日期由2023年6月14日至6月27日。優惠受有關條款及細則約束，詳情請參閱yuu應用程式。

【5】卡通行李箱

Mofusand 24"/ 28"四輪旅行箱（預購價：24" $799/ 28" $899）

Little Twin Stars 24"/ 28"四輪旅行箱（預購價：24" $799/ 28" $899）

【6】摺疊式購物車

Marron Cream / PataPataPeppy 摺疊式購物車 （預購價： $339）

【7】P助 / 粉紅兔兔系列

6吋P助與粉紅兔兔夏祭公仔（預購價：$299）

6吋P助與粉紅兔兔夏祭公仔 預購價：$299 （圖片來源：7-Eleven Hong Kong）

P助與粉紅兔兔儲物椅（預購價：$229）

P助與粉紅兔兔儲物椅 預購價：$229 （圖片來源：7-Eleven Hong Kong）

P助 / 粉紅兔兔二合一抱枕連坐墊（預購價：$269）

P助與粉紅兔兔手錶 （米色 / 粉色）（預購價：$249）

【8】卡通摺傘

鋼牙與大鼻/加菲貓/愛麗絲/ Monchhichi/ Snoopy/小美摺傘（預購價：$168）

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按下圖了解更多預購詳情▼▼

（圖片來源：7-Eleven Hong Kong）

7-11預購

地點：7-11分店

日期：2023年6月14至6月27日

