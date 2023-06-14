網民選10大難食連鎖餐廳　銀龍大家樂上榜、亞洲餐飲檸茶走檸負評

香港連鎖餐廳佈滿各區、觸目皆是，是不少人「醫肚」的好去處。然而，部份連鎖餐廳的質素不高，往往只能勉強讓人填飽肚子。近日，有網民在討論區上熱議「全港最難食連鎖餐廳」。銀龍飲食、大家樂分別成為網民眼中第2、3難吃的連鎖餐廳，而榜首的，是本地一個餐飲集團，更擁有16個餐飲品牌。即睇哪10餐廳被評選為最難食！



網民投選全港最難食連鎖餐廳！

經過近兩日討論，多間眾所周知的連鎖餐廳均被網民點名，涵蓋快餐店、西餐廳、茶餐廳、日本菜館等。當中包括吐司工坊、翠河茶餐廳、美心MX、吉野家以及已宣佈全綫結業的燉等，大部份均存在食品乏味、太油膩、熱度不足、食材錯配、鹹味太重、口感差等問題。

眾多餐廳之中，銀龍飲食及大家樂則分別被選為第2、3難吃的連鎖餐廳。許多網民認為，銀龍飲食旗下餐廳的食品味道欠佳，甚至有人覺得其早、午、茶、晚餐亦難以入口。在相關討論頁面，有人覺得多士太油膩，亦有不少人認為銀龍的白汁在賣相與口感上相當差，味道帶腥。

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至於大家樂，普遍網民不滿食物味道較其他快餐店遜。更有網民在討論大家樂的頁面指出，大家樂的咖喱、雞扒、奶茶質素特別欠佳，甚至以「水」來形容咖喱。另有網民表示大家樂食品的份量愈來愈少，部份配菜更消失或以其他味道較遜的食材代替。

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至於被推舉到榜首的，是連鎖餐飲集團——亞洲國際餐飲集團（Taste of Asia），多達超過810人以正評支持。亞洲國際餐飲集團擁有16間餐廳，包括百份百、牛奶冰室、韓樂、意樂、漁樂、米籽、茶泰等。大部份人覺得該集團所有餐廳的菜式都偏鹹，太重口味。此外，有人覺得意樂的意粉加入芫荽太奇怪，亦有網民指此餐飲集團的檸茶沒有檸檬，全是即沖劑，揶揄為「化學檸茶」獲多人贊同。相關文章︰港男怒訴檸茶得4片檸檬頭 網民反斥：頂多叫檸頸，你就叫檸頭！

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記者曾到訪該集團的百份百、牛奶冰室、意樂、韓樂用餐。記者覺得牛奶冰室、意樂的味道還可以，不過百份百餐廳的食品的確有點重味，而韓樂午市的意粉則味道偏淡，2間餐廳的質素似乎要有待改善。

連登討論區「全港最難食連鎖餐廳」討論結果

第10位：美心MX（約50人贊同）

第9位：燉（約150人贊同）

第8位：意粉屋（約320人贊同）

第7位：KFC（約330人贊同）

第6位：霸嗎拉麵（約360人贊同）

第5位：翠河茶餐廳（約380人贊同）

第4位：吉野家（約530人贊同）

第3位：大家樂（約570人贊同）

第2位：銀龍飲食（約630人贊同）

第1名：亞洲國際餐飲集團（約810人贊同）

