網民評4大即沖飲品大對決！好立克好易中伏、呢款茶記飲品完勝？

好立克、阿華田、美祿和朱古力都是市面常見的沖泡飲品，最近就有人在討論區發帖文討論，如果要以上四款飲品要分出高下，究竟哪款會是網民們心目中的第一位？亦有網民好奇為何愈來愈少餐廳可以飲到美祿，也有網民表示這款買少見少的茶記飲品才是「世一」！



網民熱議4大即沖飲品排位

打工仔日常都會去茶餐廳吃飯，不論午市或晚市，總少不了一杯跟餐飲品。最近，有人在連登討論區發文：「阿華田、美綠（祿）、朱古力、好立克點排？」，隨即引起不少網民加入討論，不知大家的心水又是哪一款？

阿華田和好立克可以說是沖泡飲品界的「世紀決戰」，綜合網民意見，有人認為「阿華田（加奶）」最好飲，也有人大讚茶餐廳的「雪山阿華田好正」！

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好立克好難沖開

而好立克在今次討論中似乎處於下風，不少人都將它排在第三、四位，有網民表示：「細個好鍾意飲好立克，大個左（咗）覺得好難飲」，也有人稱每次飲好立克都好容易「中伏」，無論如何攪拌飲到最總有「一嚿嚿嘅粉」，而且更會「甜到痴（癡）線」！

有網民就解釋，指沖泡好立克要有相當的技巧：「基本上太多水無味，熱水多會太稀，少水就會結塊，溫度又要啱啱好」，因此幾乎沒有茶餐廳的好立克「唔會沉底」，又有人大嘆：「有冇一間茶記可以沖一杯係融（溶）晒既（嘅）可力」。除此之外，也有網民表示「齋啪」好立克粉和好立克糖更好吃。

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美祿世一 點解冇乜餐廳提供？

朱古力成為不少網民心中的冠、亞軍，不過也有網民表示要視乎用哪一隻朱古力粉，而且不同牌子會有好大分別，有些沖出來「濃到漿糊咁」；美祿則獲網民大讚「美祿世一」，但就有人好奇：「點解冇乜餐廳有美祿飲」，網民回覆指在馬來西亞餐廳會較常見，而「美祿恐龍」更被稱為新加坡的「國民飲品」之一！

另一方面，有網民就認為「唂咕」更勝以上四款飲品！唂咕與熱朱古力味道相似，不過後者會有加奶，而唂咕則是用純可可粉沖泡而成，再加入砂糖調味，味道濃郁偏苦澀，但現時已買少見少，只有一些比較舊式的冰室和茶餐廳才有供應。