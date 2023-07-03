免費優惠｜尖沙咀免費派雪糕附領取法　益力多/豆腐/咖啡共4款味

撰文：豬肉丸
出版：更新：

尖沙咀免費派雪糕！尖沙咀韓式烤肉店由即日起，限定19日免費派4款韓式手工雪糕！沒有什麼比在炎炎夏天中，享受一杯清涼的冰淇淋更讓人愉悅了！即睇領取詳情！

免費派雪糕派足19日　有４款口味

夏日炎炎，逛街必備一杯冰涼的雪糕，消暑又醒神。由即日起至7月22日，韓式烤肉店「韓珍」，免費派4 款自家製韓式手作雪糕，口味包括馬格利酒、益力多、豆腐、以及Expesso。只要到「韓珍」時，追蹤 @hancham.offical、Like & Share 貼文及出示你 IG Story 給員工睇，即可免費食到！雪糕控不可錯過。

韓珍免費派韓式手作雪糕活動

日期：即日起至7月22日
營業時間：1100–1530；1730–2300
地址：尖沙咀寶勒巷6-8號盈豐商業大廈1樓
領取步驟：追蹤 @hancham.offical、Like & Share 官方優惠帖文、分享至IG Story，再出示給韓珍員工即可。
優惠帖文：https://www.instagram.com/p/CuCFS6vu34H/?fbclid=IwAR0P_IDQ0GKCSPvnc1I_iLnSJHEfygcvNRwHtdAFRY3wvzqnHkesGWyv-YM

尖沙咀有哪一間餐廳免費派雪糕？

韓珍，詳情可閱內文

韓珍免費派雪糕優惠日期是？

即日至7月22日，詳情可閱內文

稻香優惠｜稻香夜市$1胡椒豬肚地雞煲/大魚頭煲　火鍋配料6折任食荔枝角開倉｜戶外運動鞋狂減$100起　行山鞋/防水鞋/氣墊鞋多款色日本旅遊｜日本新潟繡球夢幻盛開　指定日子免費打卡 附地址時間台灣旅遊｜2023高雄咖啡店8大推介　實試世界冠軍咖啡抵飲 附地址牛角Buffet燒肉放題$228起　任食牛五花+日本九州黑毛和牛國產牛
飲食優惠
美食
尖沙咀美食
雪糕推介
雪糕口味