免費優惠｜尖沙咀免費派雪糕附領取法　益力多/豆腐/咖啡共4款味

尖沙咀免費派雪糕！尖沙咀韓式烤肉店由即日起，限定19日免費派4款韓式手工雪糕！沒有什麼比在炎炎夏天中，享受一杯清涼的冰淇淋更讓人愉悅了！即睇領取詳情！



免費派雪糕派足19日 有４款口味

夏日炎炎，逛街必備一杯冰涼的雪糕，消暑又醒神。由即日起至7月22日，韓式烤肉店「韓珍」，免費派4 款自家製韓式手作雪糕，口味包括馬格利酒、益力多、豆腐、以及Expesso。只要到「韓珍」時，追蹤 @hancham.offical、Like & Share 貼文及出示你 IG Story 給員工睇，即可免費食到！雪糕控不可錯過。

韓珍免費派韓式手作雪糕活動

日期：即日起至7月22日

營業時間：1100–1530；1730–2300

地址：尖沙咀寶勒巷6-8號盈豐商業大廈1樓

領取步驟：追蹤 @hancham.offical、Like & Share 官方優惠帖文、分享至IG Story，再出示給韓珍員工即可。

優惠帖文：https://www.instagram.com/p/CuCFS6vu34H/?fbclid=IwAR0P_IDQ0GKCSPvnc1I_iLnSJHEfygcvNRwHtdAFRY3wvzqnHkesGWyv-YM

