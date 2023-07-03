稻香優惠｜稻香夜市$1胡椒豬肚地雞煲/大魚頭煲　火鍋配料6折任食

稻香優惠又來了！今次稻香推出火鍋惠顧，只須在指定時段惠顧，即可以$1歎地雞煲或大魚頭煲，食完加湯還可變火鍋，所有火鍋配料一律6折！最啱約埋三五知己歡聚，齊齊去烚下烚下。



放工食咩好？稻香即日起推出宵夜時段（20:30後）火鍋優惠，凡於晚上8點半後惠顧，即可以$1歎到胡椒豬肚地雞煲或鮮香深海大魚頭煲（兩個煲原價$168）$1優惠價。

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（圖片來源：稻香官方Facebook）

2至4位可享用一煲，5位以上可享用兩煲，最多可換兩煲。此外，食完煲可加湯變火鍋，現宵夜時段火鍋配料一律6折，約知己或同事一齊歎啱晒！

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（圖片來源：稻香官方Facebook）

$1地雞煲/大魚頭煲 火鍋折扣優惠

推廣地點：全線稻香、稻香茶居、稻坊、稻香超級漁港、稻香漁港市集分店

優惠日期：即日起至另行通知

優惠時段：宵夜時段（20:30後）

分店地址：https://bit.ly/3iSHtVy

