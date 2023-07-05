IKEA尖沙咀1周年慶｜夾鯊鯊禮物+食鯊鯊壽包+7.5呎巨鯊明星打卡位

IKEA尖沙咀慶祝活動開鑼！踏入開業1周年，IKEA尖沙咀店由即日起一連2星期，舉行期間限定慶祝活動，其中包括推限定鯊鯊夾公仔機，不但可以帶鯊鯊回家，今次更有2.3米超巨型鯊鯊公仔坐鎮打卡，連人氣IKEA鯊鯊包亦將回歸，粉絲們不要錯過。



IKEA尖沙咀大量鯊鯊出沒 夾公仔機+鯊鯊打卡+鯊鯊包

IKEA尖沙咀規劃及訂購中心慶祝開業1周年，人氣吉祥物BLÅHAJ鯊鯊等住見大家。由即日起至7月17日一連2星期，尖沙咀店舉行3大期間限定慶祝活動，鯊鯊擺出各式各樣可愛姿態，有鯊鯊限定夾公仔活動，又有巨型鯊鯊打卡位，以及限定鯊鯊包回歸！將鯊鯊帶回家，玩轉尖「鯊」咀！

（圖片來源：IKEA）

IKEA尖沙咀限定3大周年活動

1.限定鯊鯊夾公仔機 帶鯊鯊回家

IKEA巨星鯊鯊向來人氣高企，適逢尖沙咀店開業1周年，IKEA推出鯊鯊主題夾公仔遊戲。由即日起至7月17日，凡於尖沙咀規劃及訂購中心單一消費滿$100，即可獲得夾鯊鯊禮品機會，夾走不同鯊鯊禮品，包括「鯊鯊壓力球」、「鯊鯊小量伴」等，每位顧客及每張收據每天只限獲得3次夾公仔機會，先到先得，送完即止。

（圖片來源：IKEA）

2. 巨型鯊鯊坐鎮2.3米高必打卡

尖沙咀店巨型鯊鯊打卡位好盞鬼！即日起至7月17日，2.3米高的超巨型鯊鯊將快閃尖沙咀店中庭迎賓，鯊鯊配上一身IKEA 員工制服，造型趣緻又佻皮，屆時現場亦會免費派發 IKEA 吉祥物造型生日帽，讓大家一同換上慶生可愛造型，跟鯊鯊合照打卡留念。

（圖片來源：IKEA）

3.人氣限定鯊鯊包番薯蓉餡驚喜回歸

最讓人驚喜的是，即日起至7月17日， BLÅHAJ鯊鯊包驚喜回歸，凡到尖沙咀分店美食站及瑞典美食廊，可購獨家鯊魚造型鯊鯊包（$8/個），內夾番薯蓉餡甜而不膩，數量有限，售完即止。顧客亦可到瑞典美食廊，購買10個裝的急凍鯊鯊包，帶回家慢慢享用。

（圖片來源：IKEA）

IKEA尖沙咀店限定慶祝活動 詳情

推廣日期：即日起至7月17日

推廣地點：IKEA尖沙咀規劃及訂購中心

推廣活動：

1. 限定鯊鯊夾公仔機

2. 巨型鯊鯊公仔打卡

3. 限定鯊鯊包回歸

