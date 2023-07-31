Mirror x Error餐廳突結業客求退款　盤點10間餐廳香港藝人做老闆

香港不少收入高的藝人，在娛樂圈發展的同時會開辦餐廳，一嘗開餐廳做老闆的滋味。最近，人氣組合Mirror成員AK（江𤒹生）的甜品店以及由部份Mirror、Error成員開辦的日本菜館停業，大眾再熱議藝人們所開的餐廳。記者整合了其中10間。不過，有網民評論不少藝人所開的餐廳都貴，味道不似預期的好，相關經歷「不堪回首」。



10間餐廳香港藝人做老闆

1.柳應廷、李駿傑、梁業 —— 幻

（圖片來源：幻）

由Error的梁業（肥仔）與Mirror的李駿傑（Jeremy）、柳應廷（Jer）合資開設高級日式餐廳——幻。餐廳由前酒店總廚所主理，主打日式鐵板燒及廚師發辦（Omakase）。甫一開業，首月的所有時段經已滿座，相當受歡迎。

（圖片來源：幻）

不過，餐廳開業約7個月，便傳來結業消息。「幻」7月29日在其網上專頁，餐廳將於8月1日起結束運營，意味著「幻」今晚之後，將會跟大家告別。

（圖片來源：幻）

對於餐廳結束，不少網民均表示可惜。有人覺得「幻」的食品質素高，希望餐廳能覓地重生。餐廳則表示將會向已預留8月1日或之後座位的客人退款，希望得到受影響客人原諒。

地址：新界將軍澳唐俊街28號海天晉滙1樓120B號舖

營業時間：12:00 - 15:00；19:00 - 22:00



2.江𤒹生 —— 雪月花

雪月花（圖片來源：雪月花）

雪月花由人氣組合Mirror成員江𤒹生（Anson Kong）開設，供應加入貓元素的京都風甜品與和風料理，有榻榻米地台、日本風窗櫺等日式裝修。不過，店舖要作內部調整與計劃未來方向，暫時正停業，重開無期。

地址：九龍大角咀利得街11號利奧坊商場地下G507號舖

營業時間：停業至另行通知



3. 江𤒹生 —— 日暮家・麵匠

（圖片來源：日暮家・麵匠）

雖然江𤒹生的甜品店正停業，但他的另一所餐廳、主打的日暮與日和拉麵的日暮家・麵匠仍如常營業。日暮家・麵匠由Anson Kong與兄長Ambrose Kong共同開創，與雪月花一樣，大家可以在店內找到繪上了Anson Kong愛貓的壁畫、擺設。

地址：九龍尖沙咀區宜昌街4號漢光大廈地下D舖

營業時間：12:00 - 16:00；18:00 - 22:00



4. 張敬軒 —— 仙后餐廳

（陳順禎攝）

以60年代歌舞廳為裝修的仙后餐廳，由張敬軒創辦。張敬軒當初投入超過百萬元，為求將香港昔日的歌舞廳重現。餐廳設備極其奢華，包括透石膏吧檯以及1903年出產、以手繒方式畫上圖案的鋼琴等。2021年，張敬軒認為餐廳已踏上軌道，決定退出對餐廳的投資。

地址：香港島灣仔皇后大道東213號胡忠大廈2樓

營業時間：12:00 - 23:00



5. 柳應廷—— 根

（圖片來源：rootcafe）

除了江𤒹生，Mirror的另一成員柳應廷（Jer）亦開辦了咖啡店——根。根以樹木和大自然為主題，結合藝術、保育、傳承於日常生活。店內有空間讓藝術家擺設展覽，Jer曾表示希望透過其店能推動札根本土的文化藝術。

地址：九龍九龍城沐泰街7號Parkside At The Henley零售區1座地下4號舖

營業時間：12:00 - 21:00



6. 黃宗澤 —— Oystermine

黃宗澤於尖沙咀開辦的Oystermine，供應來自不同國家的生蠔。餐廳曾經於2022年疫情最嚴重之際停業，及後翻新並重開。

（龔嘉盛攝）

地址：九龍尖沙咀廣東道33號中港城第三座平台1A號舖

營業時間：11:30 - 23:00（週一至五）；12:00 - 15:00、16:30 - 23:00（週六、日及公眾假期）



7. 陳豪 —— BLOOMS COFFEE

（圖片來源：BLOOMS COFFEE ）

對咖啡充滿研究以及曾主持咖啡節目《品味咖啡》的陳豪，開設了自己的咖啡品牌——BLOOMS COFFEE。店內所有咖啡豆，均由他在世界各地悉心挑選。所有分店設有開放式廚房，讓客人可以近距離觀賞咖啡被沖煮的過程。

地址：

九龍尖沙咀梳士巴利道18號Victoria Dockside K11 Musea 2樓221號舖；

香港島銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場11樓Kiosk 11F；

觀塘創紀之城5期大堂高層UC – OS1；

香港太古城道18號太古城中心3樓310店鋪



營業時間：11:00 - 20:00



8. 古巨基 —— Alice Wild Luscious

（圖片來源： Alice Wild Luscious）

創業難，守業更難。有部份藝人開創餐飲業品牌並營運一段時間後，為止蝕或對業務失去興趣而決定將餐廳結束。西點品牌Alice Wild Luscious由古巨基與太太兼經紀人Lorraine主理，售賣各種朱古力、西餅，於2019年結業。除了在元創方設有首家店舖，Alice Wild Luscious曾在多個商場設有分店或專櫃。

9. 楊明 ——燉

（陳順禎攝）

燉由楊明所創立，售賣各種中式燉湯，曾於多區擁有分店。燉因投資不善，曾每月虧蝕過百萬，最終在今年全線結業。

10. 王祖藍 —— 心飴

王祖藍曾於尖沙咀開辦甜品店——心飴。心飴的擺盤參考了高級餐廳dessert platter，把甜品製成小巧版，讓客人可在 32款甜品中，選 3 款以拼盤形式上，滿足香港人喜歡「應有盡有」的偏好。王祖藍亦曾在搞笑節目模仿蘇施黃，以扮作諷刺的方式來向觀眾介紹自己的甜品店。

網民：明星開嘅多數貴 又唔一定好食

而近日在網上討論區，有網民熱議藝人開的餐廳，許多網民批評當中不少餐廳都貴，分享不愉快的經歷。如非出於明星效應或羊群心態，並不會去光顧，餐廳的味道也不似預計般理想，例如有網民指出， 陳豪的BLOOMS COFFEE的咖啡乏味， 也有人指出黃宗澤的生蠔餐廳食品質素與服務態度同樣差。但有網民表示，藝人餐廳的食物水準一般主要是因為藝人非食家，所開的餐廳可能找餐飲業人士協助，未必所有的食物可迎合大眾口味。

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