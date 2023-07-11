環保超市Green Price進駐九龍灣專賣過期貨　$2起入手零食/日用品

Green Price九龍灣開店！環保超市Green Price最近進駐九龍灣開新店，專門售賣快將到期或已過最佳日期的產品，九龍灣分店將繼續供應不同廉價選擇，可以$2起平價入手多款零食、飲品、日用品等，更可以減少浪費，大家不妨前往選購。



環保超市登陸九龍灣 零食雜貨/飲品/日用品$2起

環保超市Green Price是香港首間結合環保及實惠於一身的社企超市，由數名大學生創立，專門出售將會或已過「最佳食用日期」的產品，每年成功減少浪費約2.5百萬件食物，並想藉此改變港人對過期食品的舊有觀念，讓市民享有多一個廉價購買的選擇！早前3位創辦人更入選福布斯（Forbes）2023年 「亞洲30位30歲以下精英榜」，實在讓人鼓舞。

Green Price最近於九龍灣開設新店，並已於早日完成裝修兼正式開幕，是目前第9間分店。店面繼續沿用湖水綠作為裝潢的主題顏色，門口相當開揚，而且極具時尚感覺。

GreenPrice 九龍灣店（圖片來源：GreenPrice）

超市將提供不同款式的食品、零食及飲品，涵蓋全球各地品牌，不少商品會以低至$2發售，例如Mackie‘s薯片、Doritos栗米片、Saporito蕃茄醬、Kraft巴馬臣芝士粉等，價格便宜，想慳錢的朋友們可多加留意！

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此外，超市提供美妝及護膚用品，例如女士最愛的面霜、面膜、潤唇膏等，亦有洗髮乳、沐浴露、保濕霜、牙膏、鼻敏感噴霧等個人護理商品，應有盡有，想省錢的打工仔可前往門店或於網店入貨。

根據食物安全中心資料顯示，「此日期前最佳」代表食品質素，包括味道、質感、香味和外觀等，主要為包裝食品；「此日期前食用」則代表食物安全，過期短時間可能對人類健康構成即時危險，一般為奶類製品或者凍肉。

Green Price 門店詳情

九龍灣店（現已開幕）

地址：九龍灣德德福廣場2期5樓530A-B號



觀塘店

地址：觀塘駱駝漆大廈3座5樓N舖



荃灣店

地址：荃灣海之戀G28舖



葵芳店

地址：葵芳葵涌廣場2樓C131B舖



沙田店

地址：新城市三期2樓A235A



將軍澳店

地址：將軍澳廣場2樓77-78舖



中環店

地址：中環威靈頓街99號



灣仔店

地址：灣仔皇后大道東100號



鰂魚涌店

地址：鰂魚涌海光街24號

