掛襪架神器︳掛襪晾衣架淘寶$20有找唔怕襪失蹤　網民笑似賣襪咁

淘寶掛襪架神器！平時襪子東一隻西一隻，收納起來甚為麻煩，最近就有網民淘寶一款實用掛襪架，晾曬之餘，更可直接夾起用於收納，方便又整齊，而且$20有找，以後洗完就不用擔心襪子離奇失蹤，不過網民反應兩極，部分更笑指「好似賣襪咁」！



淘寶掛襪架神器 方便收納$20有找

香港人工作繁忙，平時洗乾淨一堆襪子後，有時甚難整齊收納。最近就有網民在Facebook群組「淘寶開心share」發帖分享，指其經淘寶購入一款超實用的掛襪架，大讚「幾方便」 。

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（圖片來源：FB@淘寶開心share）

該款掛襪架附有一整排衣夾，除了可以用於晾曬襪子，更加可以收納於櫃內，絕對是懶人福音。從相片中可見，樓主購入2個掛襪架，有多達50個衣夾，可掛上最少足足100隻襪子，吸引不少網民留言讚好，更有人笑樓主「掛咁多好似賣襪咁」。根據淘寶商品資料，目前每個掛襪架售價¥15.8至¥42.8不等，折實港元最平$20有找。

（圖片來源：淘寶）

有不少網民對掛襪架甚感興趣，有網民戲言指可以考慮掛窗邊「當窗簾，又可以曬襪」、「日日換襪，洗完掛乾好正」、「我都唔鍾意摺襪，呢個正」、「啱晒百足人，但過百對襪呢種唔夠用」，一物兩用甚為方便。

此外，收納起來亦非常簡單。有網民表示將整個架晾曬乾後，「再成個架放返櫃桶，慳左一個步驟」，而且尋找襪子時亦更為方便，「唔洗搵襪搵到燥尤其係顏色一樣」，亦不怕其中一隻離奇失蹤。

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然而都有網民覺得，掛襪架設計沒有必要，認為「每對咁樣掛，其實都幾麻煩」、「咁掛啲襪應該好容易會鬆哂」、「乾完摺好放櫃多，無聽過人夾起一對對收埋」、「幾多餘，浪費時間夾」。不過，各人收納襪子的習慣不同，最重要還是自己方便，有興趣的朋友不妨多個參考！

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