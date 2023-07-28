開倉優惠｜尖沙咀商場開倉2折　Nike/Vans逾50品牌波鞋泳衣$99起

尖沙咀開倉優惠低至2折！尖沙咀最新又有開倉優惠，逾50個名牌服飾波鞋品牌舉行限時開倉減價，當中波鞋品牌包括Nike、Reebok、New Balance、Converse等人氣商品，另外還有女裝內衣、男裝服飾皮鞋、旅行喼都以2折起發售，最平$99可以入手，即看尖沙咀開倉優惠時間及地點詳情！



尖沙咀商場開倉低至2折

尖沙咀海港城舉行開倉優惠，由即日起至7月31日，限時超過50款精選男女裝、內衣、男裝服飾皮鞋、旅行喼，最平$99就可以入手，當中波鞋及運動服飾品牌，包括Nike、Adidas、New Balance、Puma、Vans、Columbia、Converse、Teva、Keen等，低至2折起發售，大家千萬不要錯過啦！。

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逾50款男女裝服飾低至$99

多款名牌女裝服飾包括運動內衣、T恤、內衣、泳衣款等，當中包括知名內衣品牌「Triumph及Slogg」，還有義大利品牌女裝「Tricot」低至2折發售。是次開倉優惠還有女裝珍珠頸鏈首飾、女裝涼鞋、手袋等；男裝服飾亦做減價，其中包括西裝皮鞋、褲款、背包、羽絨等，例如The North Face斜揹袋、Doughnut書包及休閒斜揹袋、Geox男裝休閒鞋及皮鞋等亦減價。

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尖沙咀開倉｜馬拉松便服及運動名牌開倉 詳情

日期：2023年7月26日至7月31日

時間：11:00 - 21:00

地址 : 尖沙咀廣東道7號九倉電訊中心5字樓



*詳情可前往官方Facebook專頁查詢。

