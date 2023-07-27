ZARA減價｜夏季清貨優惠低至一六折　百搭T恤小背心牛仔褲$19起

ZARA清貨減價！ZARA多款男女服飾、手袋、香水等減價低至一六折，包括男女裝上衣、小背心、T恤、外套、牛仔褲、連身裙等，最平$19入手，更有多款手袋、鞋款及香水，記得趁減價選購。



ZARA清貨減價！T恤、小背心、牛仔褲、連身裙、香水$19起

夏日暑假期間，ZARA門市及網店最新推出減價優惠，多款男女裝服飾、手袋鞋款等劈價16折起，其中女裝包括多款易襯百搭的上衣，涵蓋長短袖T恤、背心等，超多平價春夏款式，最平$39就可以買到。

（圖片來源：ZARA）

（圖片來源：ZARA）

▼女裝涵蓋超多優閑或OL款式，包括清爽小背心、百搭短袖上衣▼

+ 1

👉👉👉好食玩飛Instagram官方帳號開咗喇！請Follow我哋：https://bit.ly/38tlS4l

至於褲款及裙款等，多款女裝牛仔褲減價，包括緊身牛仔褲、休閒長褲等；另外多款裙款減價，涵蓋連身裙、背心裙、半身裙等，部分秋冬外套款式亦做清倉大減價。

男裝方面，有多款短袖T恤、短袖襯衫、外套等亦減價。此外，亦有多款長褲如休閒褲、窄身長褲、西裝褲等，$159起可以入手。

ZARA減價涵蓋多款鞋款及香水，當中包括易襯涼鞋、短靴等；各款易攜香水最平$19！大家有興趣的話，記得趁減價時留意。

ZARA 優惠詳情

推廣日期：即日起

推廣地點：ZARA門市及網店

官網：https://www.zara.com/hk

*更多款式詳情請前往官網查詢。

