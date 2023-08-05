燒肉優惠｜和牛燒肉一郎燒肉套餐$48起　指定時段入座肉丼飯加$38

日式燒肉優惠！近日一間日式燒肉店推出限定燒肉優惠，每人只需$48起就可以歎到一款燒肉套餐，涵蓋特選牛肋肉、壺漬牛肉、蔥花牛舌、豚肋肉等，套餐包括前菜、味噌湯及白飯，另外更有$38肉丼飯，即看優惠詳情。



日式燒肉套餐優惠$48起！午市或晚市時段入座

日式燒肉專門店「和牛燒肉一郎」由即日起，推出多重燒肉優惠，其中包括午市燒肉優惠，或指定分店晚市燒肉優惠，低至每款$48，可以歎到各款精選燒肉。

（圖片來源：和牛燒肉 一郎）

（圖片來源：和牛燒肉 一郎）

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優惠涵蓋豚肋肉套餐、雞腿肉套餐、壺漬牛外橫隔膜及2色蔥花牛舌套餐、特選牛肋肉套餐等，想食齊多款肉類亦可以選擇燒肉拼盤套餐，每款套餐將跟配前菜、味噌湯及白飯。此外，亦提供和牛燒肉套餐低至每款$178起，包括日本黑毛和牛6款（三角腹肉、牛肋肉、里脊肉、西冷、牛肋間肉、肩胛肉）、日本黑毛和牛里脊肉等。

今次$48午市燒肉優惠，將涵蓋港九新界4間分店，分別包括銅鑼灣店、佐敦店、荃灣店及將軍澳店，並適用於星期一至日（中午12時至下午4時）。至於$48晚市燒肉套餐優惠，則僅限將軍澳分店，優惠日期由即日起至8月31號，適用於星期一至四（晚市時段），非常抵食。

除了燒肉套餐外，一郎全線分店將推出期間限定肉丼祭，由即日起，只需$38起就可以歎到多款使用日本產肉品的特色丼飯，包括以日本九州豚肉製作的豚肉丼、一郎特製牛丼、特製牛肉燥丼及滑蛋吉列豬扒丼，適用於星期一至五（午市時段），同時跟配精選湯品。食肉獸不要錯過！

（圖片來源：和牛燒肉 一郎）

和牛燒肉一郎 優惠詳情

1) $48午市燒肉優惠

優惠日期：即日起至另行通知

優惠時段：星期一至日（12:00 - 16:00）



2) $48晚市燒肉套餐優惠*（限將軍澳分店）

優惠日期：即日起至8月31日

優惠時段：星期一至四（晚市時段）



3) $38肉丼飯優惠

優惠日期：即日起至另行通知

優惠時段：星期一至五（午市時段）

*更多優惠詳情請瀏覽官方資訊。



和牛燒肉一郎 分店詳情

佐敦店

地址：佐敦佐敦道31-37號百誠大廈3樓

電話：2736 8218



荃灣店

地址：荃灣廣場6樓621-630號A舖

電話：2816 1157



將軍澳店

地址：將軍澳新都城中心2期1樓1040-41 號舖

電話：2387 5388



銅鑼灣店

地址：銅鑼灣波斯富街24-30號寶漢大廈2樓

電話：2267 9688

