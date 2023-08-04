上環咖啡店稍息｜免費派100杯芝士奶蓋茶　附派發日期/地址/方法

撰文：張旭珠
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上環咖啡店！作為一個復古控，必有聽過上環人氣的日式昭和風咖啡店「Relieve 稍息」！為慶祝成立一周年，店家即將免費派100杯芝士奶蓋茶，即睇派發日期及詳情！

上環咖啡店一周年慶典　免費派100杯芝士奶蓋茶

位於上環的昭和風咖啡店「Relieve 稍息」，由內到外都充滿日式懷舊感，部分位置更設計成榻榻米座位，看上去好雅致。此外，店內供應著日式定食、自家製蛋糕和手沖咖啡等，不論是環境或食物非常值得打卡！

更多「Relieve 稍息」詳情介紹 👇 👇 👇

上環新開昭和復古Cafe 榻榻米座位打卡 壽喜燒牛柳定食/丸子蕨餅

為慶祝8月5日成立一周年，Relieve 稍息將在明天免費派發100杯芝士奶蓋茶（水蜜桃烏龍茶/ 荔枝紅茶 ），只須在IG追蹤 @relieve.hk ，分享至story及標記 @relieve.hk，即可獲得奶蓋茶！每人限一杯，送完即止！

（圖片來源：IG@relieve.hk）

Relieve 稍息一周年活動

活動詳情：追蹤Relieve 稍息的官方IG ，分享至story及標記 @relieve.hk，即可獲得奶蓋茶！
地址：上環永樂街77號OVEST地下1號舖
營業時間：12:00-22:00

Relieve稍息一週年，有什麼慶祝活動？

免費派100杯芝士奶蓋茶，詳情可閱內文

Relieve稍息主打什麼風格？

日式昭和風，詳情可閱內文

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