恐怖食物｜東南亞5大驚嚇美食　越南鴨仔蛋太兇殘1原因非食不可？

獵奇美食！各處鄉村各處例，飲食文化都一樣，無不與當地的食材和風土人情有直接關係，比如在越南好受歡迎的補身名物「鴨仔蛋」，來到香港就被網民視為「殘忍不文明」；而香港常食到的皮蛋，在美國就被CNN列為「世界最噁心食物」之一。記者盤點東南亞5大獵奇美食，在外國好平常，如果在香港見到會嚇死人！



早前Facebook群組「香港黑店大全 飲食黑店大全 (全港食店質素關注組)」有網民批評一間越南餐廳賣「鴨仔蛋」，直指超級殘忍，不文明及不人道，呼籲大家要抵制，隨即引發熱討。

鴨仔蛋（截圖自Facebook群組「香港黑店大全 飲食黑店大全 (全港食店質素關注組)」）

鴨仔蛋，即未孵化的受精鴨蛋，在越南好受歡迎，是產後媽媽的補身美食！鴨仔蛋雖在越南好普遍，來到香港卻變成罕有美食，極少食店食到。

不少網民表示樓主應尊重他國的美食文化，反問樓主「點解唔抵制人食乳豬？」、「鴨子出生後再食就不殘忍嗎？」、「鴨仔蛋都有，呢間一定好正宗」等，還有人指越南補身食品唔似香港般易買，平民用鴨仔蛋補身好正常。雖然網民反應一面倒撐餐廳，不過亦有人指鴨仔蛋「好嘔心」、「見到唔敢食」及「有得揀唔會食」等等，似乎普遍人傾向接受唔到鴨仔蛋的視覺觀感。

即睇網民反應 👇 👇 👇

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東南亞5大獵奇美食 網民：確定是食物？

東南亞美食多蘿蘿，除我們普遍食到的炒粉麵飯，還有不少暗黑料理刷新港人三觀。記者盤點5大獵奇美食，不知當中有幾多款你敢擺入口？

東南亞獵奇美食【1】鴨仔蛋

鴨仔蛋，意即未孵化的受精鴨蛋，除了在越南，柬埔寨、菲律賓及中國北部地區都有人喜歡食，公認是補身美食！不過，在中國人除了會吃受精鴨蛋，也會吃受精雞蛋，食法比較講究，宜愈「熟」愈好，因受精蛋愈接近孵化，肉及軟骨比例較多，口感及營養更豐富。中國人又會稱煮熟的受精蛋為「毛蛋」及未煮熟的受精蛋則稱為「活珠子」。

鴨仔蛋（圖片來源：小紅書＠南京昊哥有点饿）

東南亞獵奇美食【2】椰子蟲

越南流行食「椰子蟲」，顧名思義是一種生長在腐爛枯萎椰子樹裡，專吃樹芯的甲蟲幼蟲。當地人喜歡做成烤串或下鍋紅燒，還流行「沾醋生吞」的食法！據說當地人就是喜歡椰子蟲蠕動，滑進咀「爆漿」的口感，味道似乳酪，對男士下半身好有幫助，壯陽補氣。

椰子蟲 （圖片來源：小紅書＠Cơm chiên SV）

東南亞獵奇美食【3】油炸大蜘蛛

油炸大蜘蛛在柬埔寨是一道經典美食，當地人會抓蜘蛛，並使用大蒜、鹽等調料將其調味後放入鍋中油炸。據說它的味道介於雞肉和鱈魚之間，味道鮮嫩，有著獨特的嚼勁和口感。

油炸大蜘蛛（圖片來源：小紅書＠大可爱鸭）

東南亞獵奇美食【4】麝香貓咖啡

麝香貓咖啡又稱貓屎咖啡，主要產自印尼，透過麝香貓的消化系統，去除咖啡豆的不好雜質，令人咖啡喝上口質感絲滑細膩，有淡淡的土質味和特殊霉味。

東南亞獵奇美食【5】螞蟻蛋湯

螞蟻蛋湯是老撾及泰國一道傳統美食，主要食材來自紅織葉蟻產下的牙白色蟻卵。據說螞蟻蛋湯有著極高的營養價值，吃上口還會啖啖爆漿，酸甜可口好開胃。在當地人眼中，這道菜不僅是蛋白質的重要來源，更是農村生活的象徵。