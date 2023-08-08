自助餐優惠2023｜富豪九龍酒店自助餐半價　任食海鮮刺身$208位起

自助餐優惠2023！平時返工忙碌，有空餘時間自然要食返餐好，慰勞一下自己，而任食唔嬲的自助餐就是理想之選。近日富豪九龍酒店雅廊咖啡室推午/晚自助餐半價優惠，可任食冰鎮海鮮、刺身、中西熱盤、Mövenpick雪糕等，人均$208位起連加一，超抵！愛自助餐的朋友必不可錯過。



富豪九龍酒店雅廊咖啡室於8月推出港鐵主題「又玩又食」自助餐，除了可享「香港製造．經典滋味」自助午餐或「西班牙美食狂想」海鮮自助晚餐，更可免費使用大堂地鐵主題打卡點、輕鐵遊戲區及退役輕鐵打卡點，不論是喜歡美食還是鐵路迷都不容錯過。

「香港製造．經典滋味」自助午餐（12:00 – 14:30 供應）

自助餐以冰鎮海鮮（青口，螺及蜆)、沙律、刺身及壽司揭開序幕，更有一系列香港懷舊滋味主題美食，如懷舊蝦多士、懷舊生煎包、南乳脆雞、避風塘炒蝦、港式豉椒炒蜆、港式芝士焗豬扒飯及羅漢齋等。熱湯區除了中西熱湯，咖啡室更提供港式碗仔翅。當然還不可錯過兒時回憶的朱古力噴泉配以鮮果及棉花糖，既好玩又好味。更有充滿大豆香氣的香滑豆腐花，另備一系列精緻甜品；而港式雞蛋仔可自由加配Mövenpick雪糕及配料自創個人口味。

（圖片來源：KKday）

「香港製造．經典滋味」x 港鐵「又玩又食」自助午餐

優惠：星期一至五，成人$208位連加一，小童（3-11歲）$153位（原價 成人$416位，小童$306位）；星期六及日 成人$247位，小童（3-11歲）$192位（原價 成人$493位，小童$383位）（已包括加一服務費）

預訂日期：即日起至8月14日 23:59

用餐日期：2023年8月9日至9月30日

用餐地址：香港尖沙咀麼地道 71 號 -雅廊咖啡室

查詢及詳情：https://www.kkday.com/zh-hk/product/146426?cid=9429



「西班牙美食狂想」海鮮自助晚餐（18:30 – 21:30 供應）

自助晚餐除多款冰鎮海鮮（蝦，青口，螺及蜆)、沙律、日式刺身及壽司為自助晚餐外，還有一系列西班牙沙律，包括西班牙海鮮沙律、西班牙辣肉腸沙律及牛油果西班牙火腿沙律。熱蕈區有鮮艷奪目的西班牙海鮮飯引人入勝，另有一系列香氣撲鼻的西班牙傳統Tapas包括蒜香蝦、紅酒燴西班牙辣肉腸、薯仔蛋批、西班牙牛肉丸、脆香魷魚、蒜香蘑菇等，讓人盡情享受西班牙美食饗宴。

「西班牙美食狂想」海鮮自助晚餐（圖片來源：KKday）

甜品區必試打卡必備西班牙甜品系列，包括有經典西班牙油條伴朱古力醬、西班牙杏仁蛋糕、西班牙焦糖燉蛋、西班牙巴斯克蛋糕；而港式雞蛋仔可自由加配Mövenpick雪糕及配料自創個人口味，冷熱交融令人難以抗拒。

送每位芝士焗龍蝦一隻，連獨家送啤酒汽水無限暢飲。（圖片來源：KKday）

「西班牙美食狂想」x 港鐵「又玩又食」海鮮自助晚餐

優惠：星期一至五，成人$401位，小童（3-11歲）$274位（原價成人$801位，小童$548位）；星期六及日，成人$417位，小童（3-11歲）$302位（原價 成人$834位，小童$603位）（已包括加一服務費）

預訂日期：即日起至8月14日 23:59

用餐日期：2023年8月9日至9月30日

用餐地址：香港尖沙咀麼地道 71 號 -雅廊咖啡室

查詢及詳情：https://www.kkday.com/zh-hk/product/146426?cid=9429

