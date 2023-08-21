尖沙咀美食｜木戶日本傳統正宗雞串燒店　歎南蠻炸雞$162起附地址

尖沙咀美食！去日本旅遊，大街小巷總會見到專食雞串燒的料理店（焼き鳥Yakitori），可是礙於食材及師傅手勢，在香港則較難找到正宗的串燒店，即便有，一餐閒閒地逾數百元。近日，記者發現尖沙咀棉登徑有間由日藉廚師主理的正宗Yakitori店，不但可歎到由奈良名雞「大和妃子雞」烤製的雞串燒，還有一系列宮崎鄉土料理，如秘製南蠻炸雞、雞頸鐵板燒及極上鰻魚燒等，定食最平$162歎到，性價比CP值爆燈！



尖沙咀美食 日藉師傅主理歎正宗博多串燒

（張旭珠攝）

焼き鳥Yakitori意指博多串燒，起源於江戶時代的博多，宗旨是盡可能地將雞隻的每個部分吃掉。而位於尖沙咀棉登徑的木戶，正以此為原則，獨家引入奈良的大和妃子雞，打造一系列雞串燒，如雞中翼（$42）、雞腎（$42）、雞腿肉（$45）及 雞尾（$42）等都有，令人身在香港都食到正宗的博多滋味。

木戶日籍總廚木村潤一郎表示木户的宗旨是用日本食材，做出一些其他店沒有，卻能令客人滿足的料理。

木戶日籍總廚木村潤一郎。（張旭珠攝）

最原始正宗 秘傳宮崎南蠻炸雞

提到木戶的必食名物，莫過於總廚木村家族的秘傳宮崎南蠻炸雞（$188）！原來香港人熟悉的南蠻炸雞，正正是由木村總廚的父親於1956年所創，而木村總廚亦將其祖傳秘方帶到木戶，所以這兒食到的南蠻炸雞絕對最原始正宗。

秘傳宮崎南蠻炸雞（$188）（張旭珠攝）

三炸三回鍋 炸出Juicy南蠻雞

與香港常吃到的球狀南蠻炸雞不同，木村總廚表示正宗口味是用原塊雞腿肉或雞胸肉，經過三炸三回鍋，再沾上秘製醬汁才告完成。需要三炸三回鍋，因為直接把雞塊由生炸至熟，所出來的雞件會太乾柴，而炸2-3分鐘，勺起放置1分鐘，重複炸３次，中間以餘溫把雞件弄熟，效果有點類近慢煮原理，是保持雞肉軟嫩多汁的秘訣。

+ 3

日本宮崎直送雞頸肉 炭火慢烤肉質爽彈

木村總廚另一得意料理，亦餐的廳招牌菜式之一，還有宮崎式雞頸肉炭火鐵板燒（$248）。每日從日本宮崎直送雞頸肉，以備長炭大火燒制，所出的雞頸肉質好爽彈，口感一流！此外，雞頸肉還伴有橙色的柚子胡椒醬，食上口辣辣地好惹味！

宮崎式雞頸肉炭火鐵板燒（$248）（張旭珠攝）

即席炭火燒鰻魚 魚肉鮮甜肥甘

喜愛鰻魚的朋友，必不可錯過總廚特別限定極上日本鰻魚爐燒（$398）！木村總廚先把日本鰻魚以炭火燒熟，之後放置上特別訂造的炭火燒香爐上加熱及保溫，並灑上鹽及塗沫蒲燒汁，整個吃鰻魚的過程都保持温度，鹹甜交融，更突顯魚肉的鮮甜肥甘。

時令食材入饌 地道博多季節料理

木戶亦會按時引入時令食材，打造地道博多季節料理。其中，必食厚燒鹿兒島綠茄子（$138），茄子厚肉，入口鮮甜多汁，經過燒製再加上味增汁及木魚絲，十分消暑解膩，好適合夏天時食用。想食得濃味點，又可揀海膽豆腐卡邦尼烏冬（$178）及TKG 月見香蒜拌飯（$88），前者蛋香十足，烏冬伴生雞蛋享用，香辣溜順共冶一爐；後者嚴選日本高級米飯及雞蛋食材，並加入秘製輕蒜辣油，食上口一點也不寡，啖啖香口撲鼻！

（張旭珠攝）

以上美食除了單點外，也融入了午市定食套餐中，如宮崎南蠻雞定食、蒲燒鰻魚定食等，最平$162起食到，想平食，午市也是個不錯之選。

木戶 KIDO

人均：$150-$400

地址：尖沙咀棉登徑8號地下G12-13號舖

