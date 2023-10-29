日本男與妻大吵後惡報　收恐怖蝗蟲便當　網民︰愛你先煮飯畀你食

撰文：是啦差弟弟
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日本不少主婦會替外出工作或上學的家人預備午飯。有日本網民透露自己與妻子吵架後，收到勁驚恐的恐怖便當飯盒。其他網民見到後，覺得便當給人非常怨恨但同時賦有創意的感覺，有人分享也曾收過類似的恐嚇便當。此外，有人指事主妻子仍然對丈夫有愛，否則午飯亦不會準備。

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昆蟲便當（圖片來源：IG@nishichan_8）

有日本網民透露自己與妻子吵架後，收到恐怖便當。事主表示自己收到妻子製作的昆蟲便當，非常震驚！白飯上有數隻食用蝗蟲拼整成「バーカ」（即「笨蛋」）。雖然食用蝗蟲可吃，但看到如斯畫面，相信不少人的食慾會大減。

過往有不少網民分享過恐怖便當，造型惡劣嘔心卻令人回心微笑。

▼ 其他同類型帶怨恨的便當 ▼

有網民表示，自己曾於網上看過有人收到令人感到恐怖怪異的便當，當中包括鬼怪便當、滲了色素的藍雞蛋便當、以紫菜拼整的蟑螂便當與加入疑似咖喱的屎坑便當等，網民都驚歎製作這些飯盒的人妻饒具創意，徹底向發洩對象表達極致怨恨。

「減料飯盒」（圖片來源：Twitter@musubito3）

此外，有網民指「愛你才煮飯畀」，顯然事主妻子仍然對丈夫有愛，否則午飯也不會為他準備。不過，有網民說收過妻子的「減料飯盒」——妻子將飯盒與餐具飯的功能對調，飯量只有餐具盒的容量般少。即使有飯吃，只如同「餵雀」。

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