西環美食｜堅尼地城Cafe抵食法國菜實試　推介法式早餐窩夫朱古力

西環美食！堅尼地城咖啡店、餐廳推介！全新Cafe以法國風為主題，一系列親民抵食的法國菜Fusion菜值得推介！記者實試覺得非常值得推介給大家！白天有特色法式全日早餐，可歎手工比利士窩夫、精品朱古力或花果茶特飲；夜間時分，一系列性價比高的法國料理令人回味，享受咖啡店美食及打卡法式浪漫的好去處，去趟西環堅尼地城可實現。



堅尼地城有不少外國風咖啡店（照片由記者提供）

西環新Cafe Classy環境 宛如《Emily in Paris》場景

西環新店「Classy le Carré」鄰近堅尼地城海傍，以法國裝潢為主軸，遠遠望著都自帶濃濃的浪漫氛圍 ！店主Hymas崇尚美劇《Emily in Paris》中的法式生活，希望將劇中的法國情調帶來香港。「香港人生活繁忙，我希望打造一個休閒及放鬆的空間，讓來臨的人可暫別繁囂！」店名「Classy」及「le Carré」，在法文中分別解作「優雅」及「人群聚集的地方」，有優雅的人群聚集點的寓意。

手工比利時窩夫、精品朱古力值得試（照片由記者提供）

Classy le Carré地方不大，不過整體裝潢非常典雅——水晶燈、歐式掛畫、乾花、白及薄荷綠牆…等， 令人有種置身法國街頭的感覺！

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歎全日早餐、手工比利時窩夫人均$150起

Classy le Carré不論日或夜都供應一系列法式Fusion菜，較傳統咖啡店更多美食選擇，又沒有食法國大餐般拘謹侷促。當中必食特色的法式全日早餐（$158），一份包括了法式慢煮炒滑蛋、法式繪青豆、香草豬肉腸、油封串茄、波特菇、鮮果乳酪、薯餅及手工比利士窩夫，份量十足！另外，店家的牛角包窩夫也別具特色，推介牛油果明太子蝦肉（$128）及秘製慢煮手撕豬（$128），前者餡料用了明太子、蟹籽、蝦肉及小龍蝦肉，鮮甜又口感十足；後者則工序繁複，須先以橙汁及豉油濕浸加拿大梅頭豬肉2天，再慢火低溫焗製，入口香甜又嫩滑。如喜歡甜食，記者的心水之選為傳統法式可麗餅（$88），每一口都蛋香十足，還配了鮮雜莓，帶來了酸甜的滋味，加上雲尼拿雪糕，讓人回味無窮。

高質精品朱古力 日本小山園抹茶不要錯過

至於飲品，Classy le Carré也選擇多多，除常見的啡茶外，店家還主攻精品朱古力及日本直送抹茶！精品朱古力都有7款可揀，如「柚香靈感」朱古力、62%馬卡埃巴西朱古力、66%加勒比朱古力、100%厄瓜多爾純黑朱古力…等，一律$55，價格好親民！至於抹茶則歎到小山園、堀井七茗茶、星野製茶園及碧翠園等4大日本著名茶園的抹茶！

Classy le Carré

地址：西環堅尼地城新海旁1B-1C號同發大樓地下A-E號舖

營業時間：12:00 - 22:00

電話：60458229

