深水埗美食︳深水埗療癒系Cafe余地　高質素食/掏耳/紋身沉浸寧靜

深水埗美食、深水埗新Cafe！深水埗近來開了一間複合型小店，提供一個寧靜的空間，透過素食、聲頻浴、掏耳及紋身等服務，讓人暫別繁囂，好好將關注放回「此時此刻」上。



療癒系Cafe 享受此時此刻

都市人生活繁忙，思緒很易被過去或未來帶跑。人有時就需要一個屬於自己的空間，允許與當下無關的思緒離開，為自己留有餘地。深水埗「余地」為此概念而生。與療癒或修行的概念不同，「余地」找到的是一種純粹，好好照顧自己，活在當下的質樸心態。店子一樓為素食咖啡店，二樓則為活動室，提供聲頻浴、採耳及紋身等服務，均展現了兩位店主Less Hunter及Milly的生活理念。

（圖片授權自IG@daydaycheckin）

Less Hunter居住於大埔林村，那是個遠離都市喧囂的地方，所以深懂過著簡單日子，不代表不幸福的道理。城市生活，步伐總是急速的，人便缺乏了讓自己獨處及思考的空間，思緒很易被過去或未來牽引，不是沉溺在過去的成敗，便是忙著張羅未來，生活得枯燥乏味，其實人更重要的是把握「當下」，現在也兼顧不好，談何承擔過去或未來？

「余」的古意是茅舍，後來也被借用來作第一人稱，比如「余一人」就是解自己一個；「地」字本義是大地，字面意思指地面或場所，抽象意義又有思想及心理活動的領域。「余地」正是以此為概念而打造，為都市人開僻一個寧靜空間，讓人暫別繁囂，好好地享受「此時此刻」。

余地兩位店主Less Hunter（左）及Milly（右）。（圖片授權自IG@daydaycheckin）

Less Hunter補充表示，不論飲食、聲頻浴、掏耳及紋身都是一種手法，讓人思考自己為何人，善待自己，從而覓回初心，返璞歸真。「余地」的飲食部分由「一渦咖啡」及「良膳之地」主理，紋身由Less Hunter負責，掏耳則有Milly，聲頻浴則是兩位店主共同主持，各施其職。

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主菜、曲奇…高質純素料理

「余地」的食物由Less Hunter的拍檔「良膳之地」負責，主打對地球和動物友善的純素食物，並搭配各式自家製材料，雖簡單卻豐富，當中必食「瑪莎拉香料醬配有機天貝和酸種麵包」$118，內裡的有機天貝由黃豆和鷹嘴豆發酵而成，煙煙韌韌挺香口，伴純素香草醬食幾惹味！比較驚喜是瑪莎拉香料醬，味道有點似咖喱，上面有薯仔蓉，伴酸種麵包食好夾。不過這道菜有大量香料，不吃五辛的素食者就要注意了。

瑪莎拉香料醬配有機天貝和酸種麵包$118（圖片授權自IG@daydaycheckin）

另一款「煙燻蘿蔔配發酵奶油芝士醬酸種麵包」也令我頗驚喜，煙燻蘿蔔酸酸甜甜，好爽口，上有開心果碎及橄欖油，配發酵奶油芝士醬，成件事好濃味好開胃，雖然純素，吃上口卻一點都唔Dry，口感及味道也有別於肉食，非常獨特。

煙燻蘿蔔配發酵奶油芝士醬酸種麵包$98（圖片授權自IG@daydaycheckin）

此外，「余地」還供應良膳之地的招牌「肉桂燕麥葡萄曲奇」。這款曲奇是Raw Food，意指採用不超過攝氏42不至47度的烹調方式，食物最接近原形，烹調過程也不會造成流失營養。肉桂、燕麥及葡萄乾又甜又香脆，因為食材沒過份加工，保留了原來的煙韌質感，伴咖啡同食一流。

肉桂燕麥葡萄曲奇 HK$36/2件（圖片授權自IG@daydaycheckin）

一渦咖啡 獨特自家咖啡口味

至於余地的咖啡，則出自咖啡品牌「一渦咖啡」。Less Hunter是一渦咖啡的負責人。他表示自己熱愛咖啡，但坦言市面不易找到自己喜歡的咖啡味道，所以決定身體力行，創立一渦咖啡，由炒到養都親自處理，慕求將自己最愛咖啡味公諸同好，善待自己身體和五感。Less Hunter還指，余地的咖啡豆會不時更換，以維持咖啡味道的多樣性，有點開彩蛋的味道。比如當日筆者嘗到的咖啡，味道偏Fruity，入口先出酸味，後來則是花果香及回甘，清清爽爽，幾啱夏天飲。

冷萃咖啡 HK$70、手沖咖啡 HK$70（圖片授權自IG@daydaycheckin）

余地 Yudei

地址：深水埗大南街198號

營業時間：星期三至日 11:00-18:30

預約網址：https://linktr.ee/yudei_hk

