中秋節打邊爐燒烤必備飲品　清熱解膩網購8推介每包低至$1.3

中秋佳節親友聚會打邊爐、開派對，總是離不開啤酒汽水，糖分高，多喝傷身。其實還有其他較健康的選擇。超市包裝飲品林林總總，花多眼亂，以下就為你精選8款飲品，不單只大人小朋友都啱飲，還有網購優惠，低至每包$1.3，最重要幾十盒不用自己托，搬到大汗疊細汗！只需安坐家中，邊嘆冷氣邊玩還等簽收！



中秋健康飲品1｜無糖冷泡茶 避攝取過量糖分 SHOP NOW

不少醫學研究顯示，過量攝取糖分會對身體造成不少壞處，包括容易對皮膚造成老化、增加肥胖、蛀牙和中風的風險等。冷泡茶不單止無糖，而且味道回甘，苦澀味少，最適合進食肥膩食物後飲用，解膩之餘又不會令身體吸收過多糖分。於01網購原箱購買4排8包裝無糖冷泡茶，再扣除扣01積分，優惠低至62折。

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中秋健康飲品2｜白可樂無糖減罪惡感 SHOP NOW

眾所周知，可樂是高糖飲品，一罐330毫升的可樂就有33克糖，相當於6粒方糖，以世界衞生組織的建議下，一個成年人每天攝取糖分不應超過50克，一罐可樂就已經佔一天攝取量的一半！想飲可樂又減糖，不如試下白可樂，標榜「零糖」之外亦不失可樂暢快的口感。在01網購入手原箱24罐白可樂，不用辛苦托回家之外，扣除01積分之後，更可以低至52折的價錢購買。

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中秋清熱飲品1｜菊花茶清熱滋潤 SHOP NOW

中秋派對或做節晚飯，難免吃到煎炸、濃味食物，食得多分分鐘熱氣、喉嚨痛，愛美的女生更會生暗瘡等。想享受美食之餘又可清熱氣，不如選擇飲用菊花茶，維他菊花茶選用優質的杭白菊，味道清香之餘亦有下火的功效，絕對是派對聚會必備之選！經01網購購買原箱4排6包裝，即可以57折的優惠價入手，再由專人送到門口。

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中秋清熱飲品2｜甘蔗水、馬啼爽等4款口味任配 SHOP NOW

清熱解膩除了菊花茶，還有很多不同款式飲料，例如甘蔗水、馬啼爽等。楊協成的各種飲品可算是陪伴不少香港人成長，除了菊花茶之外，亦有甘蔗水、馬啼爽、清涼爽等口味。其中以甘蔗水算是最有香港特色的一種飲品，絕對是上一代港人的集體回憶！若然在這個中秋節約齊一大班朋友聚會又不想到超市入貨，不如到百佳網店PNS購買24罐楊協成下火套裝，有齊清涼爽、菊花茶、甘蔗水和馬蹄爽。

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中秋清熱飲品3｜港式涼茶 SHOP NOW

涼茶可算是香港人打邊爐和燒烤必備的飲品，每逢吃油膩或熱氣食物，先喝一支夏枯草「打底」，就可以輕鬆避免生痱滋、出暗瘡！不過很多涼茶都味道甘苦，不少大人小朋友都感抗拒不大歡喜，但夏枯草味道清甜，又具清熱解毒的功效，一定可以減低對下火涼茶的抗拒。在01網購買原箱24支夏枯草飲品，再扣除01積分，即可以半價入手兼由專人送上府上。

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中秋水果味茶飲1｜低糖檸檬茶健康好飲 SHOP NOW

茶飲雖然深受香港人歡迎，但為了討顧客歡喜或會多加糖分，多喝無益。可選擇低糖檸檬茶，現在於「01網購」購買維他低糖檸檬茶6包裝4排，更可減HKD$10，最適合一大班朋友聚會或者一家人慶祝中秋節。經01網購購買原箱4排6包裝低糖檸檬茶可再享43折優惠，平均每包只需HKD$1.3！

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中秋水果味茶飲2｜冰震蜜桃、蘋果綠茶清新微甜

此外，維他亦有菓然系茶飲系列和蘋果綠茶以供選擇，菓然系推出不同口味，其中冰震蜜桃茶味道清新，而且甜度適中。另外，蘋果綠茶亦是不少人的心水飲品之一，微甜的口感最適合注重健康的香港人。想以低價入手筍貨？於01網購即可以$48購買原箱4排6包裝的維他冰震蜜桃茶，扣除最多1600「01積分」，優惠更低至62折，而蘋果綠茶的優惠更低至44折，足不出戶就可以輕鬆購買，何樂而不為！

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維他菓然系冰震蜜桃茶

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維他蘋果綠茶

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