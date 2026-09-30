iHerb/屈臣氏/Dyson網店優惠2026｜10月折扣 HK01獨家優惠碼

網店優惠碼2026！iHerb/Adidas/百佳網購等各大網店推出一系列優惠，《香港01》好食玩飛團隊為各位整合各大網店最新優惠碼以及為大家爭取《香港01》讀者專享的Promo Code，讓您盡情享受網上購物樂趣。本文將持續更新，記得Bookmark本文，緊貼最新網店優惠碼！有興趣外遊的朋友，亦可留意最新酒店Promo Code以及最新自駕遊租車Promo Code，慳得一蚊得一蚊！

1. iHerb 優惠碼

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優惠期：2026年10月1日 至2026年10月31日

優惠碼：1022HK01

01獨家｜用戶購滿$60 USD 輸入優惠碼可享 75 折優惠

優惠期：2026年9月1日 至 2026年9月30日

優惠碼：30SHK01

所有用戶購物輸入優惠碼可享 75 折優惠 (不限金額)

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優惠碼：WHATSAPP75

金秋購物賞｜所有用戶購物輸入優惠碼不限金額享 77 折優惠

優惠期：2026年9月26日 至 2026年10月2日8:59AM

優惠碼：9GAS77

所有用戶購滿$50 USD 輸入優惠碼可享 75 折優惠 (只限香港用戶使用)

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優惠碼：9SFHK30

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2. Dyson 優惠

會員優惠｜購買選Dyson指定產品滿$3,000輸入優惠碼即減$200，滿$6,000即減$500折。

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3. Trip.com 優惠

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4. 豐澤 Fortress 網店優惠

夏日折慶大開催｜精選人氣產品每週輪流登場！超過200件人氣產品低至驚喜價！

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5. ToysRUs 玩具反斗城網店優惠

中秋優惠｜購物滿$500，輸入優惠碼即減$50

優惠期：2026年9月21日 至 2026年9月27日

優惠碼👉🏻AUTUMN

R Deals｜精選產品低至六折優惠

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6. 百佳網店優惠

首單網購店取購滿$100，輸入優惠碼即減$20

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優惠碼👉🏻CNC26

百佳網店購滿$399即享免費送貨

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7. Watsons 屈臣氏網店優惠

網店 BB 展獨家優惠｜買精選嬰幼兒產品滿$1,888即減$150

優惠期：即日起 至 2026年9月18日

優惠碼👉🏻BB150

8. Farfetch 優惠

新品限時優惠｜消費滿 HKD $1,200全價商品享 75 折

優惠期：2026年9月27日 至 10月7日

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9. Olive Young 優惠

T新會員限定｜首購 & Baby會員購物即享 30%折扣

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10. PUMA 網店優惠

秋季限時特賣優惠｜任選 3 件指定商品享 6 折，滿 HK$1,500 即減 HK$200

優惠期：2026年9月17日 至 2026年10月5日

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11. MoreTickets 優惠

輸入01獨家優惠碼，購買港澳演唱會門票滿HK$2,000即減$108！

優惠期：2026年7月13日 至 2026年9月30日

優惠碼：HK01SHOWPASS

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12. Clarins 優惠

新會員首單購物滿HK$800，即享9折優惠

優惠期：2026年9月9日 至 2026年12月31日

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13. ITeSHOP 優惠

i.t 2026 秋冬系列優惠 | 低至8折

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14. CHARLES & KEITH 優惠

首次購物輸入優惠碼可享9折優惠

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9 折優惠碼👉🏻WELCOMEHK10

15. COS 優惠

黃金週限時優惠 | 低至 6 折

優惠期：2026年9月24日 至 2026年10月1日

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16. Q-Pets 香港 優惠

九月精選寵物用品網店大優惠｜精選乾糧買3包享82折

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17. Elemis 優惠

新會員優惠｜尊享首購 8 折+迎新禮品 (價值 HK $560)

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18. UGG 優惠

UGG 4週年慶｜正價款式1件可享9折優惠，減價款式2件可享85折優惠

優惠期：2026年9月1日 至 2026年9月30日

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UGG 4週年慶｜指定產品低至半價

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19. Casetify 優惠

新會員優惠｜首次註冊會員並購物立享 9 折

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全港最大家居商場HomeSquare聯手沙田IKEA 推獨家賞最高17%回贈

全港最大家居主題商場 HomeSquare 即日起至9月30日聯同沙田 IKEA 推出獨家購物獎賞，消費滿指定金額即享最高17%回贈，送出總值近千元的餐飲與購物現金券。

三大消費滿額禮遇（每日 11:00–21:00 於 L1 顧客服務中心換領）：

滿 $500： 免費獲贈 IKEA 熱狗套餐、雪糕及 $50 IKEA 購物券。

滿 $1,500： 獲贈 $50 瑞典餐廳現金券及 $200 商場購物券（總值 $250）。

滿 $3,500： 獲贈 $100 IKEA 禮品卡、$50 瑞典餐廳現金券及 $450 商場購物券（總值 $600）。

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