燒味飯推介9間！深水埗朗益、元朗忠輝網民讚高CP值　雙併飯$18起

香港平靚正燒味飯推介！燒味飯美味可口，對於許多人來說是Comfort Food。同時燒味飯價格相對便宜，且可根據個人喜好選擇不同種類的燒味，包括燒豬肉、燒鴨、燒雞、叉燒等，因此有不少fans。網民常常分享香港地哪裡有抵食的燒味飯，《香港01》「好食玩飛」記者綜合網友所見及分享，整理出以下9間抵食燒味飯推介。



平靚正大盒燒味雙併飯（資料圖片）

👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

燒味飯推介【1】得記燒臘飯店$50雙併飯包例湯

香港茶餐廳及美食關注組網民曾指香港仔得記燒臘飯店的雙併鷄鵝飯只需約$50更包例湯，抵食又好食！不少人更留言大讚「燒鵝皮靚肉香」、「好厚肉，正呀」！得記燒臘飯店除了的雙併飯平靚正，燒味粉麵下午茶連飲品亦只需大約$20-$30，份量十足，非常抵食！

得記燒臘飯店（圖片來源：Facebook@香港茶餐廳及美食關注組）

得記燒臘飯店

地址：香港仔東勝道13號地舖

查詢：25183079



燒味飯推介【2】新蘇記燒豬大王單併飯$32起

新蘇記燒豬大王位於深水埗，香港茶餐廳及美食關注組有網民分享指下午茶2至5點，叉燒燒肉雙併飯只需$48更包例湯，燒肉叉燒都肥瘦適中，不會太鹹而且份量十足！如果外賣單併飯亦只需$32起。

新蘇記燒豬大王

地址：深水埗欽州街72號

查詢：22179238



燒味飯推介【1】深水埗／荃灣朗益$18燒味雙併

深水埗抵食燒味！深水埗超級平的燒味店，最平$18有交易。鹹蛋三寶飯$28，每款有5-6塊、鹹蛋半隻、有菜，十分足料；晚上6:00起有時更有優惠價$16燒味飯盒！有網民大讚老闆有良心，燒味抵食夾大件，更表示「深圳都沒有這價格」！

深水埗朗益$18燒味雙併（圖片來源︰Facebook@香港茶餐廳及美食關注組）

朗益燒味工房

地址︰深水埗基隆街363-365號地舖

查詢︰24088867



地址︰深水埗北河街54號地舖

查詢︰24749188



地址︰荃灣川龍街121號地舖

查詢︰24749188



燒味飯推介【4】荃灣唐心$18燒味單/雙併

荃灣抵食燒味！$18燒味雙併飯，切雞、燒肉等。街坊覺得單單賣相已經值回票價，而且燒肉大大份、「肥瘦均勻，唔係頭頭尾尾」，絕對抵食！

荃灣唐心$18燒味單/雙併（圖片來源︰Facebook@香港茶餐廳及美食關注組）

荃灣 唐心

地址︰荃灣新村街42號地舖（嘉樂冰廳側）

營業時間︰07:00-20:00

查詢︰26129989



燒味飯推介【5】荃灣九龍燒豬大王$60燒鵝飯連例湯

荃灣抵食燒味！荃灣九龍燒豬大王$60燒鵝飯連例湯！許多網民留言指燒鵝皮脆肉香，肉多過飯，而且更有好幾條菜，絕對是平靚正之選！

荃灣九龍燒豬大王$60燒鵝飯連例湯（圖片來源︰Facebook@香港茶餐廳及美食關注組）

荃灣 九龍燒豬大王

地址︰荃灣川龍街72號地舖

查詢︰26682228



燒味飯推介【6】元朗忠輝燒鵝專門店$28燒味雙併

元朗抵食燒味！元朗又新街必食燒味飯推介！元朗忠輝燒鵝專門店燒味飯盒雙併$28、單併飯$26、四寶飯$35（腩仔四寶飯/燒鵝四寳飯）、網民指買瘦腩仔雞髀飯$47，份量好足、雞髀厚肉，買飯盒更附送一盒紙包飲品，CP值超高！

元朗忠輝$28燒味雙併（圖片來源︰Facebook@香港茶餐廳及美食關注組）

元朗 忠輝燒鵝專門店

地址︰元朗又新街27-29J號建威大廈地下6號舖

營業時間︰星期一至日08:00 - 20:30

查詢︰22546488



燒味飯推介【7】粉嶺雍盛街市$28燒味雙併連例湯

粉嶺抵食燒味！$28燒味雙併已有髀，但有網民留言持長者咭才是$28，一般是$33燒味雙併飯，不過網民就覺得$33都同樣抵食，因為圖中的燒鴨、白切雞全部都是肉，而且斬得「好企理」，指老闆有良心！

粉嶺雍盛街市$28燒味雙併連例湯（圖片來源︰Facebook@香港茶餐廳及美食關注組）

粉嶺雍盛街市內燒味店

地址︰粉嶺華明邨對面雍盛商場



燒味飯推介【8】柴灣金都海鮮酒家$45.8燒味三併

柴灣抵食燒味！雙併燒味飯$40.8，加餸+$5。有食客就在留言區表示，在海鮮酒家內買燒味飯比在店內吃點心似乎更划算，一份燒味就食得飽！

柴灣金都海鮮酒家$45.8燒味三併（圖片來源︰Facebook@香港茶餐廳及美食關注組）

柴灣 金都海鮮酒家

地址︰柴灣華廈街2號環翠商場地下G12號舖

查詢︰29978866

營業時間︰星期一至日07:00 - 23:00



燒味飯推介【9】紅茶冰室下午茶燒味雙併飯$46起分量大

紅茶冰室的下午茶燒味雙併飯，份量不欺場，一餐似乎可抵兩餐，下午茶時段比正價平$10 ，似乎更抵食！看餐牌價錢單併$48、雙併$54（尖沙咀）；單併$41、雙併$46 （大圍），若以下午茶價錢來計，似乎有點貴；但看網友分享的照片，下午茶燒味飯份量跟正餐相若，燒味大大份！餐牌更寫上明爐燒味，自設工場，每日新鮮出爐。不少網民留言指非常抵食，賣相「靚仔」又足料，表示「啲餸差唔多可以冚住啲飯」！

（圖片來源︰FB@香港茶餐廳及美食關注組）

+ 3

紅茶冰室

地址︰尖沙咀加拿芬道18號恆生尖沙咀大廈地下5號舖

查詢︰62291838

營業時間︰星期一至日07:00 - 22:00



地址︰觀塘駿業街56號中海日升中心地舖

查詢︰55322338／55322668

營業時間︰星期一至日07:00 - 22:00



地址︰大圍村南道51號地舖

查詢︰68700228

營業時間︰星期一至日07:00 - 22:00



（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略