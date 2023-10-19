燒味飯｜深水埗荃灣朗益、元朗忠輝7間網民推介　雙併飯大盒$18起

香港平靚正燒味飯推介！網民常常分享香港地哪裡有抵食的燒味飯，《香港01》「好食玩飛」記者綜合網友所見及分享，羅列香港CP值高的燒味飯，以下7間抵食燒味飯推介，會在大家的心水清單嗎？



平靚正大盒燒味雙併飯（資料圖片）

燒味飯本身是一種經濟實惠又美味可口的飲食選擇，對於許多人來說，是Comfort Food，而對那些生活開支有限的人來說，它是一種真正的「恩物」。燒味飯的價格相對較低，而且可根據個人喜好選擇不同種類的燒味，包括燒豬肉、燒鴨、燒雞、叉燒等。燒味肉類通常會切成薄片，然後搭配白飯，並配以豉油或特製醬汁，增添風味。這使燒味飯成為了一種廣受歡迎的平價美食，特別適合那些追求美味但有限預算的人。 不少網民買到平靚正燒味飯後也分享到Facebook@香港茶餐廳及美食關注組，引來不少正面迴響。

香港平靚正7間燒味飯推介

【1】深水埗／荃灣…朗益$18燒味雙併

深水埗抵食燒味！深水埗超級平的燒味店，最平$18有交易。鹹蛋三寶飯$28，每款有5-6塊、鹹蛋半隻、有菜，十分足料；晚上6:00起有時更有優惠價$16燒味飯盒。

深水埗朗益$18燒味雙併（圖片來源︰Facebook@香港茶餐廳及美食關注組）

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荃灣朗益$18燒味雙併（圖片來源︰Facebook@香港茶餐廳及美食關注組）

朗益燒味工房

地址︰深水埗基隆街363-365號地舖

查詢︰24088867



地址︰深水埗北河街54號地舖

查詢︰24749188



地址︰荃灣川龍街121號地舖

查詢︰24749188



【2】荃灣唐心$18燒味單/雙併

荃灣抵食燒味！$18燒味雙併飯，切雞、燒肉等。街坊覺得淨你賣相已經值回票價。

荃灣唐心$18燒味單/雙併（圖片來源︰Facebook@香港茶餐廳及美食關注組）

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荃灣 唐心

地址︰荃灣新村街42號地舖（嘉樂冰廳側）

營業時間︰07:00-20:00

查詢︰26129989



【3】荃灣九龍燒豬大王$60燒鵝飯連例湯

荃灣抵食燒味！平時較多人排隊，$60燒鵝飯連例湯，皮脆肉香，肉多過飯，多餸！

荃灣九龍燒豬大王$60燒鵝飯連例湯（圖片來源︰Facebook@香港茶餐廳及美食關注組）

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荃灣 九龍燒豬大王

地址︰荃灣川龍街72號地舖

查詢︰26682228



【4】元朗忠輝$28燒味雙併

元朗抵食燒味！元朗又新街必食燒味飯推介！燒味飯盒雙拼$28、單拼飯$26、四寶飯$35（腩仔四寶飯/燒鵝四寳飯）、網民買瘦腩仔雞髀飯$47，份量好足！雞髀厚肉！買飯盒附送一盒紙包飲品。

元朗忠輝$28燒味雙併（圖片來源︰Facebook@香港茶餐廳及美食關注組）

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元朗 忠輝燒鵝專門店

地址︰元朗又新街27-29J號建威大廈地下6號舖

營業時間︰星期一至日08:00 - 20:30

查詢︰22546488



【5】粉嶺雍盛街市$28燒味雙併連例湯

粉嶺抵食燒味！$28已有髀，但有網民留言持長者咭才是$28，一般是$33燒味雙併飯。不過，已令不少網民大讚抵食！

粉嶺雍盛街市$28燒味雙併連例湯（圖片來源︰Facebook@香港茶餐廳及美食關注組）

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粉嶺雍盛街市內燒味店

地址︰粉嶺華明邨對面雍盛商場



【6】柴灣金都海鮮酒家$45.8燒味三併

柴灣抵食燒味！雙併燒味飯$40.8，加餸+$5。不過，看食客評價，買燒味飯比在店內吃點心似乎更划算！

柴灣金都海鮮酒家$45.8燒味三併（圖片來源︰Facebook@香港茶餐廳及美食關注組）

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柴灣 金都海鮮酒家

地址︰柴灣華廈街2號環翠商場地下G12號舖

查詢︰29978866

營業時間︰星期一至日07:00 - 23:00



【7】紅茶冰室下午茶燒味雙拼飯$46起分量大

紅茶冰室的下午茶燒味雙拼飯，份量不欺場，一餐似乎可抵兩餐，下午茶時段比正價平$10 ，似乎更抵食！看餐牌價錢單併$48、雙併$54（尖沙咀）；單併$41、雙併$46 （大圍）（價格浮動以店舖內餐牌為準），若以下午茶價錢來計，似乎有點貴；但看網友分享的照片，下午茶燒味飯份量跟正餐相若，大大份叉燒、燒肉、切雞……有兩條油菜伴碟。再看網民留言，所光顧的是尖沙咀紅茶冰室，其實不只是尖沙咀店，觀塘、大圍店都有燒味賣。餐牌寫上明爐燒味，自設工場，每日新鮮出爐。

（圖片來源︰FB@香港茶餐廳及美食關注組）

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不少網民留言，「抵食、雙併飯算抵㗎啦、燒肉看來好食、想去幫襯、足料、好吸引、好靚仔、啲餸差唔多可以冚住啲飯」；亦有網民覺得可能是廣告，這間店服務差，即使好吃也不會去。

按圖看留言▼▼

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紅茶冰室

地址︰尖沙咀加拿芬道18號恆生尖沙咀大廈地下5號舖

查詢︰62291838

營業時間︰星期一至日07:00 - 22:00



地址︰觀塘駿業街56號中海日升中心地舖

查詢︰55322338／55322668

營業時間︰星期一至日07:00 - 22:00



地址︰大圍村南道51號地舖

查詢︰68700228

營業時間︰星期一至日07:00 - 22:00



燒味飯2大優點 簡單快速、豐富多餸滿足感強

燒味飯除了價格實惠外，燒味飯還有其他吸引人的特點。首先，燒味飯的製作通常相對簡單，不需要太多烹飪技巧或複雜的食材。這使許多小型餐館或攤位能夠提供，並且可以快速準備。 其次，燒味飯的味道豐富多樣，肉類的燒烤風味配以醬汁，每口都充滿了滿足感。而且，這種食物的口感非常好，肉質鮮嫩多汁，與鬆軟的白飯可相互襯托。

燒味飯是一道經濟實惠、美味可口的飲食選擇，尤其受到那些有限預算的人的喜愛。它的價格實惠、製作簡單，味道豐富。無論是在繁忙的工作日還是休閒的周末，燒味飯也是一種受歡迎的選擇。