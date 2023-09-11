富臨皇宮推「跳舞雞+福建炒飯」$178　晚市雞煲、羊腩煲$48附詳情

富臨皇宮又有抵食午市晚市優惠！午市最注目當屬熱辣辣的手抓跳舞雞加鮮味十足的瑤柱福建炒飯，孖寶價$178！此外，晚市小菜優惠，兩位起即可以$48嘆重慶雞煲、古法羊腩煲，$68食醬燒琵琶鴨，以及以$178換焗澳洲龍蝦歎！即睇下文了解優惠詳情及分店地址！



（圖片來源：富臨皇宮官方Facebook）

富臨皇宮｜午市跳舞雞+福建炒飯 孖寶價$178

富臨皇宮推抵食午市孖寶優惠！由即日起，11點起惠顧指定富臨分店，即可以$178優惠價歎到手抓跳舞雞及瑤柱福建炒飯，超抵食！分店地址包括以下︰

柴灣店：柴灣康民街118號康翠台商業中心6樓

紅磡店：紅磡明安街 2-20號地下

葵涌和宜店：葵涌和宜合道26-30號地下A號舖

鯉魚門店：油塘祟信街8號鯉灣天下地下5-6號舖及1樓8號舖

黃大仙店：黃大仙龍翔道 120號新光中心 3樓

美孚店：美孚新邨百老匯街 85號C 地下

長沙灣貿易廣場店：長沙灣道 681號貿易廣場地下及1樓2號舖

土瓜灣欣榮店：土瓜灣馬頭角道33號欣榮花園1樓



（圖片來源：富臨皇宮官方Facebook）

富臨皇宮｜晚市小菜優惠 雞煲、羊腩煲$48

不止午市，富臨集團也推出晚市小菜優惠，可以$48嘆重慶雞煲、古法羊腩煲（2位起可換領1份，5位或以上可換領2份）；以$68享用醬燒琵琶鴨（2-7位起可換領1隻，8位或以上可換領2隻）；以$178享用上湯／芝士焗澳洲龍蝦歎（2-5位起可換領1隻，6位或以上可換領2隻）！分店地址包括以下︰

富臨皇宮

柴灣店：柴灣康民街118號康翠台商業中心6樓

黃大仙店：黃大仙龍翔道 120號新光中心 3樓

土瓜灣欣榮店：土瓜灣馬頭角道33號欣榮花園1樓

美孚店：美孚新邨百老匯街 85號C 地下

天水圍天盛店：天水圍天盛苑天盛商場1樓L116號舖

石門店：沙田安群街1號號京瑞廣場 201



富臨酒家

長沙灣貿易廣場店：長沙灣道 681號貿易廣場地下及1樓2號舖

鯉魚門店：油塘祟信街8號鯉灣天下地下5-6號舖及1樓8號舖

葵涌和宜店：葵涌和宜合道26-30號地下A號舖

屯門中央廣場店：屯門海榮路 22號屯門中央廣場商場地下（部份）及1樓



富臨漁港

紅磡店：紅磡明安街 2-20號地下

沙田娛樂城店：沙田瀝源街7號沙田娛樂城4樓

屯門建榮店：屯門建榮街24-30號建榮商業大廈地下

