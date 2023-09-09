京都藝伎試玩｜扮舞伎體驗流程價錢化妝3小時　藝伎文化7大冷知識

京都舞伎體驗！整套流程化妝整頭拍照，記者親自試玩。小時候看電影《藝伎回憶錄》，故事中藝伎總是優雅嫵媚，多才多藝，任何情況下總展現專業嚴謹的形象，可謂記者心中完美女性的典範。早前記者遊覽京都，終報玩了崇尚已久的舞伎體驗，經過3小時的化妝及著裝，還須按指示擺優雅姿勢拍照，光是這個過程已感困難，果真藝伎唔易做！即睇變裝全面睇，並附7大藝伎冷知識，讓大家深入了解京都傳統茶屋文化！



舞伎體驗最後設有拍攝環節，為記者跟嘉賓JoJo留下紀念照。（照片由記者提供）

今次記者透過KKday報玩了京都老字號和服店「エ・マーサ」舞伎體驗，包化妝、著裝及棚攝，過程在4小時內完成，價錢$583起！

京都舞伎體驗 藝伎唔易做！3小時化妝+著裝全面睇

先是按預約時間到達店子，隨後工作人員便會帶我們到榻榻米房間揀衫變裝。不說不知，原來藝伎/舞伎的和服花紋都分四季，而且在日本文化中，他們還會加一點下一季元素進當季和服中，比如今次我們造訪是夏天，我們所選的和服除了有夏季花草，還會有楓葉等秋天植物花樣，非常有趣！

舞伎體驗流程（約３小時）

1. 挑選舞伎和服

2. 化妝

3. 著裝

4. 配戴假頭

5. 攝影環節



至於化妝及著裝過程，全程約3小時，比我們平時常玩的和服體驗耐，因藝伎/舞伎的妝容須依照傳統嚴謹打造。工作人員先塗一層紅色顏色在臉部陰影處，再均勻地掃上白粉，打造白裡透紅的效果，然後依次序畫上紅眉、 紅眼框及紅唇，據說使用紅色除了顯白外，還有驅邪除厄的意義，最後才塗白頸背。這個部分，工作人員指指藝伎/舞伎化妝，後頸會保留兩到三條線不塗白，俗稱「2本足」，刻意展露原身的膚色，目的是讓人有性感的遐想。

完成化妝，接下來就是著裝。由於今次我們是舞伎體驗（藝伎見習生通稱），所以會穿著振袖，綁上舞伎象徵的長腰帶，搭配較華麗配件，來展現年輕的活力。整個過程，不論和服、腰帶及配件都相當沉重，加上扎束得非常緊實，有點呼吸困難，必須全程挺直腰板。

當以為著裝紮到實是最辛苦，沒想到穿戴假頭才更「甘」！ 套餐設有兩類假髮可供選擇，分別為「全頂式假髮」及「半頂式假髮」。顧名思義，全頂式假髮就好似頭套般，整個套上頭，而半頂式假髮則在前額與二旁的位置使用真髮造型，相較全假髮看起來較為自然。

今次我揀全頂式假髮，沒想到假髮看上去輕飄飄，實際極重，保守估計有10磅，戴上不久即有頭痛感，重得誇張！不過，全頂式假髮都有好處，那就是可塑造舞伎的形象更徹底！工作人員指，藝伎/舞伎的其中一個美的標準便是眉心之間與額線成等邊三角形，全頂式假髮較方便調整額線。

完成所有化裝及著妝，最後便是攝影環節。雖無受過專業訓練，不過大家也不用煩惱如何擺動作，因攝影師會全程細心引導，活用扇子、太鼓或油傘，擺出各式優雅的姿態，看上去也似模似樣！

京都舞伎體驗｜「エ・マーサ」舞妓體驗

價錢：正宗舞妓/藝伎體驗 $1,050位、正宗舞妓/藝伎體驗+戶外步行拍照 $1,634位、武士（男性和服）體驗 $583

預約網址：https://www.kkday.com/zh-hk/product/139322



7大藝伎冷知識 日本傳統茶屋文化

（一）藝伎不是娼妓

好多人把藝伎與娼妓混淆，其實兩者是完全不同。藝伎起源於江戶時代，傳統上賣藝不賣身，大都會在高級餐館或重要宴會場合中唱歌跳舞，身份好似明星藝人一樣。藝伎們具備多種才能，甚至被視為文化象徵。誤解的起因據說是二戰結束後，美軍士兵在日本看到打扮成藝伎的女孩從事賣淫活動，導致誤解傳播並誤解了藝伎的真正身份。

（二）藝伎擁有多種技能

藝伎通常泛指多才多藝、懂得人情世故的人的女子，這歸功於多年的訓練。傳統藝伎訓練涵蓋音樂、舞蹈、歌唱、書法、詩歌和茶道等領域，還要學習如何優雅地招待客人、主持宴會和社交場合。通過這些培訓，成為了一個充滿智慧和魅力的存在。

（三）成為藝伎前是舞伎

成為藝伎之前需經過多年嚴格的訓練，而這個學徒階段的女子就被稱為舞伎。過去舞伎訓練從5歲到7歲便開始，直至近代門檻年齡才提升至15到20歲。一般年滿20歲後，通過「衿かえ」（ERIKAE，意指更換衣領）儀式，舞伎才可升格為藝伎，直至當她們結婚，藝伎的稱號才會消失。舞伎也可以招待客人，但由於她們仍在訓練中，所以很少說話，大多僅交談時會點頭或微笑。

（四）舞伎和藝伎的外表不同

舞伎和藝伎在外表上有明顯的差異，最簡單可唇膏的使用來判斷。舞伎通常只會在下唇上塗抹紅色唇膏，而且在眼睛和眉毛上塗上較淺的顏色，還會使用更多的胭脂。但藝伎則不同，特別是上下嘴唇有明顯的紅色唇彩。

（五）藝伎只在茶屋或花街工作

提供舞伎、藝伎表演的店家稱為「お茶屋」（OCHAYA，中譯：茶屋），類似經理人公司般幫舞伎或藝伎安排工作，而置屋、茶屋等舞伎生活範圍集結而成的地區又被稱為「花街」（KAGAI），她們通常在花街範圍中工作。京都現存主要有6個花街，分別是上七軒（KAMISHICHIKEN）、祇園甲部（GIONKOBU）、祇園東（GIONHIGASHI）、嶋原（SHIMABARA）、先斗町（PONTOCHO）、宮川町（MIYAGAWACHO）及花見小路（HANAMIKOUJI)。

（六）出道後 藝伎不再需要接受正式培訓

過去的藝伎一般都是窮人出生，窮人的孩子在大約5到7歲開始就被賣到了茶屋，開始在那裡接受學習和訓練。起初她們只能做家務，一直到了青春期後才真正步入茶屋成為一名舞伎，然後再經過長時間的訓練，最終成為一名藝伎。

（七）每個藝伎都必須註冊

藝伎是一種合法職業，正因如此，從事這個職業的人必須向專業的機構進行註冊並獲得法律認可，這樣才能在她們所在的地區從事該工作。過往都是京阪出生的女子去當藝伎，現時日本全國也會有女子特地去茶屋培訓。