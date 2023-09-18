Mother's Pearl網民買14杯飲品疑變味　店家1理由推搪退款被炮轟

Mother's Pearl網民買14杯飲品疑變味！前陣子就有網民幫襯知名茶飲店Mother Pearl中伏！他指自己點了14杯茶飲，總值超過$800，結果大部分變味，續向店家投訴，豈料店家僅賠償$200，並以1理由推搪，惹來網上一片批評，即睇網民點講！



Mother Pearl（圓貝）是港島知名的茶飲店。（圖片來自官方Facebook）

Mother's Pearl買14杯飲品竟變味？店家敷衍賠$200惹公審

早前有網民幫襯知名茶飲店Mother Pearl（圓貝），他表示見圓貝尖沙咀剛開張，與朋友抱著試飲心態光顧，共叫了14杯飲品外賣。怎料飲品到達後，大家分別試飲，均飲到有輕微至嚴重的酸味，再試飲幾啖，仍覺味道有異，於是決定打電話去舖頭投訴。

雖然網民並沒有貼全部單據，但按飲品價值由$45至$75計，如果按平均一杯60元計算，14杯總值逾$800。（截圖自「飲食黑店大全 🥜 (全港食店質素/價錢/服務關注組)🍟🍣🍷🥩🍩」Facebook群組）

網民表示終於聯絡到負責人，但該負責人表示：「賣咗咁耐，從來未試過啲奶有問題，中環都無出過事…...我特登返嚟尖沙咀睇吓發生咩事，我啲奶都無問題，係個雪櫃壞咗，所以啲奶先變壞，無過期架！」

然後他取出200現金表示賠償，網民不服，整張單14杯飲品，何止值$200！而且當得知舖頭的雪櫃是壞的，飲品不論有無奶都不敢再飲，然而負責人仍堅決指：「有事嘅得三杯！其他一律無問題！」而事實14杯當中，只有3杯無奶。然後負責人再面不改容補充：「本來想俾多兩張$50現金卷你，不過無晒。」整個過程，一句「唔好意思/抱歉/對唔住」都無出現過，網民直批店家態度敷衍兼冇誠意「真心氣難下囉！」。

網民批明知有錯也不道歉 香港飲食業搞死自己 不能怪人北上

網民貼文一出，在Facebook群組即引發熱討，幾乎所有網民都覺得Mother's Pearl的處理手法好有問題，直指「明知自己有錯也不道歉」、「明白宜家點解香港人令願北上消費未？」續指深圳雖然不是事事完美，但至少服務態度高香港一班，香港飲食業搞死自己 不能怪人北上。更有網民反諷「千錯萬錯都係個雪櫃錯」、「責任全不在我方，責任在於顧客係我雪櫃壞時幫襯我」。

另有網民也指Mother's Pearl並不便宜，如當中的香芒黃金冰已賣$75，有責任做好食物質素「做出嚟嘅食物壞咗，都唔覺得有責任，就應該退出這行業」。

店家回應黃金燕麥奶出現異常 鄭重道歉並與該網民協商賠償方案

可能網上熱討太熱烈，Mother's Pearl昨日終在官方Facebook發聲明，表示已向涉事網民鄭重道歉，並會協商賠償方案。店家表示經反覆測試，得悉黃金燕麥奶相關的產品出現了異常，並已將雪櫃內黃金燕麥奶材料即時銷毀。有網民讚賞店家事後處理反應敏捷，有承擔「算啦 都賠番錢道歉左」，不過亦有網民唔收貸，指店家不許人在聲明啟示下留言「驚比人鬧」，未知大家又點睇？

即睇店家回應 ▼ ▼ ▼