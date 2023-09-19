中秋燈籠元朗燈籠街冠香行香莊8大人氣花燈　傳統手紮附訂購貼士

中秋燈籠、中秋花燈、中秋賞燈，到元朗燈籠街可飽覽萬千燈籠！元朗大橋街市的一條小巷，每年中秋節都會化身成七彩繽紛的燈籠街，懸掛著成千上萬的手工製燈籠，吸引著大批市民前來拍照打卡。傳統手紮燈籠買少見少，既然來燈籠街打卡，自不然順道入手一、兩個手紮燈籠回家！今次《香港01》「好食玩飛」記者為大家搜羅8大全新人氣中秋燈籠，如飛龍、兔子、金魚花燈、蓮花燈…等，附訂購貼士，讓大家來買燈籠時可更得心應手。



元朗燈籠街老店「冠香行香莊」老闆「細妹姐」夫婦。（張旭珠攝）

元朗燈籠街「冠香行香莊」三代紮作 39年來堅持製手紥燈籠

每到中秋節，元朗大橋街市的一條小巷都會掛滿七彩燈籠，看上去猶如一條彩燈隧道，極具節日氣氛，而這些燈籠就是來自老舖「冠香行香莊」。冠香行香莊屹立大橋街市39年，老闆娘黃健娣，人稱細妹姐，表示自己娘家做燈籠，結婚後老公也是做燈籠，現在交捧給兒子，開店39年以來三代紮作，一直堅持出品自家製手紥燈籠，旨在傳遞溫暖予街坊過節。

堅持自家紮作 竹篾不披口保安全

細妹姐表示，傳統其實不適宜給小朋友玩，因竹篾好易有披口，容易弄傷小朋友。她表示，之所以堅持手紥，不貪平貪方便入貨，出發點正是可自行調節燈籠框及控制使用的素材，設計一些老少都玩得的安全燈籠。「我們以鐵線和布料取代傳統材料竹篾和皺紙，一來無披口，玩得更安心，二來也可延長燈籠壽命，不怕水也不易變型。」

此外，細妹姐也指自家手紥另一好處是款式百變，如店家招牌的金魚花燈、今年新出的飛龍、貓狗、Baby Shake、烏來及菠蘿等，可隨時轉花布、隨時轉燈籠框，讓大家年年來都睇到不同的燈籠，保持新鮮感。「我們賣的手紥燈籠在別的地方不會找到，很多款式都是我們獨有。」

老闆表示，儘管傳統紮作技藝可能失傳或演化，但中秋節與燈籠之間的聯繫從未改變。（張旭珠攝）

元朗燈籠街8大人氣中秋燈籠 $38起買到性價比高

至於今年新款燈籠，細妹姐便向記者展示了8大推介，由新潮可愛到傳統款式都有，價錢由$38-$380不等，以全人手紥作來計，性價比高！

元朗燈籠街中秋燈籠推介【1】恐龍系列

系列分「飛龍」及「腕龍」兩種，設有多種顏色，不掛著，放在枱上都勁靚！

元朗燈籠街中秋燈籠推介【2】貓狗系列

今年注目新款還有貓狗系列，為一眾貓奴狗奴而設，每款都超過5隻色，手快有手慢無！

（張旭珠攝）

元朗燈籠街中秋燈籠推介【3】特別版金魚

金魚年年都有，不過今年老闆加了新特別版顏色，如珠片粉紫、珠片粉黃，以及金藍色，全部限量發售。

元朗燈籠街中秋燈籠推介【4】特別版粉色兔子

傳統的兔子燈籠都出特別版粉色系列，見到兔子花燈，少女心即時爆發。

（張旭珠攝）

元朗燈籠街中秋燈籠推介【5】Baby Shake系列

大受小朋友歡迎的Baby Shake系列，比往年設計線流更流暢，看上去「萌爆」可愛感十足。

（張旭珠攝）

元朗燈籠街中秋燈籠推介【6】南瓜車

今年新款之前，南瓜車是至好賣燈籠之一，老闆說製作南瓜車的框非常耗神。

（張旭珠攝）

元朗燈籠街中秋燈籠推介【7】全新蓮花燈

不止一系列新派燈籠，長輩也有選擇！冠香行香莊的蓮花燈手工好精緻，今年換上新色布，半透光，看上去仙氣感十足。

元朗燈籠街中秋燈籠推介【8】全新金紫色菠蘿燈籠

年年大愛老幼歡迎的菠蘿燈籠都有新色，不再只是紅、黃色，今年老闆大膽新加了金紫色布料，看上去特別高貴。

（張旭珠攝）

元朗燈籠街 訂燈籠及打卡小貼士

如果你也想入手冠香行香莊的手紮燈籠，不想山長水遠入元朗，可以透過官方Facebook「燈籠街 Lantern Street」訂燈籠。另外，想來燈籠街打卡，建議在早上7時至8時，或下午7時後造訪會較少人流，其他時間來基本上是「逼爆」。

冠香行香莊

地址：新界元朗橋樂坊2號

營業時間：8:00 – 20:00

Facebook專頁：https://www.facebook.com/yuenlonglanternstreet

