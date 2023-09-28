adidas季尾減價｜逾7000服飾鞋履4折起兩件再8折 最平單品$42入手

adidas季尾大減價！由即日起至10月8日，包括波鞋、運動鞋、涼鞋、男女裝運動衫、運動褲、襪子等產品均以超抵價發售，在官網購買兩件或以上指定正價或減價產品更可享額外折扣優惠！記者亦整合超過5款人氣兼百搭的產品，立即睇文然後入手，手快有手慢無！



Adidas季尾大減價，指定正價及減價產品購買兩件或以上可享額外8折（Adidas官方圖片）

adidas END OF SEASON SALE 折上折，合共7367件產品在adidas官網以超低價發售，購買兩件或以上指定正價或減價產品更可享額外8折！運動人士必備的Adidas Logo襪子從HKD$98減到HKD$53，購買兩件每件更低至HKD$42.4！Y-3系列更幾乎全部半價，最平HKD399.2便可入手！

adidas END OF SEASON SALE 官網購買連結👉🏻adidas

按圖即看部分折扣產品：

+ 3

adidas精選折扣產品【1】SUPERSTAR 運動鞋

adidas SUPERSTAR系列運動鞋一直都是adidas的長青不敗鞋款，無論是淨色還是搶眼設計都極受港人歡迎，三條線的設計更是百搭又有特色！

是次季尾大減價，超過60款男女子SUPERSTAR系列運動鞋均有減價，男士款式最平HKD$539起，女士款式由HKD629起！購買兩件更可享8折，即最平HKD$431.2就可以入手，經典黑白色亦同樣有折！

立即搶購👉🏻男子DISNEY SUPERSTAR、女士鐳射SUPERSTAR

adidas精選折扣產品【2】ADICOLOR 連帽衛衣

秋天來臨就要開始準備秋冬衣服，想百搭又不想煩，入手一件ADICOLOR 連帽衛衣就最好不過了！男子ADICOLOR CONTEMPO 連帽衛衣logo低調，共有墨綠、淺灰、粉紫三種顏色任君選擇，折扣後只售HKD$515，購買兩件更可享8折，最平HKD$412便可以買到！

女子ADICOLOR 短版連帽衛衣，胸前的超大Logo以及抽繩兩端飾有 Originals 和品牌標誌別具特色，醒目又有俏皮感，共有淺藍、黑及米白色，最平HKD$480.8入手！如果不喜歡短版設計，ADICOLOR 連帽衛衣亦有其他顏色及設計，總有一款適合你！

立即搶購👉🏻男子ADICOLOR CONTEMPO連帽衛衣、女子ADICOLOR 短版連帽衛衣

adidas精選折扣產品【3】3D ADICOLOR 復古棒球帽

無論是用於戶外運動、日常休閒還是時尚配飾，adidas的棒球帽都幾乎是必備配件之一！除了經典logo款式外，3D ADICOLOR復古棒球帽亦是近期其中一個熱賣的款式，黑色棒球帽亦非常百搭，無論男女都適合配戴！

這款棒球帽亦不如以往的經典logo，而是3D的logo設計，令整體更加有特色之餘又不會太浮誇！3D ADICOLOR 復古棒球帽原價HKD$259，現售HKD$181，購買兩件更可享額外8折，即最平HKD$144.8便可以買到！

立即搶購👉🏻3D ADICOLOR 復古棒球帽

adidas精選折扣產品【4】ADILETTE AQUA 拖鞋

ADILETTE AQUA 拖鞋除了適合游泳後穿著、方便沖洗外，居家也可以穿、出門買外賣也可以穿，機能性十足之餘亦有時尚感，是每個人都應該擁有的「多用途」拖鞋！

ADILETTE AQUA 拖鞋有兩種款式，一種是經典adidas Logo，另一種則是標誌性三間，而且更有多種顏色選擇！adidas經典Logo、經典藍色ADILETTE AQUA拖鞋現只售HKD$159，購買兩件可享額外8折！其他顏色以及標誌性三間的ADILETTE AQUA拖鞋雖然沒有折扣，但購買兩件則可享8折，即HKD$159.2便可入手！

立即搶購👉🏻 ADILETTE AQUA 拖鞋（Adidas Logo）、ADILETTE AQUA 拖鞋（三間）

adidas精選折扣產品【5】Y-3 CLASSIC REFINED WOOL STRETCH CARGO 運動褲

adidas Y-3系列一向受潮人歡迎，加上近年工裝熱潮崛起，成為不少年輕人的穿搭首選，CARGO PANTS變成了衣櫥裡的必備單品！Y-3 CLASSIC REFINED WOOL STRETCH CARGO 運動褲線條俐落，採微微束腳設計，能夠修飾腿型、拉長比例！這款黑色Cargo pants同樣非常百搭，上身搭配什麼款式的衣服都好看且有特色！

雖然Y-3系列受歡迎，但其價格亦非一般人能夠負擔，但機會來了！因應adidas季尾大減價，原價HKD$3499的Cargo Pants低至5折，只需HKD$1749便可入手，購買兩件或以上的產品更可享額外8折，即HKD$1399.2便可入手，變相享有4折優惠！

adidas END OF SEASON SALE

優惠日期：2023年9月28日至10月8日

立即搶購👉🏻adidas