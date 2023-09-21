HOKA開倉劈價新款跑鞋$500對！大量名牌運動服1折起附開倉日地址

HOKA開倉劈價！銅鑼灣開倉！銅鑼灣時代廣場又舉行名牌運動服開倉，今次不論跑鞋、山鞋及拖鞋均以激筍價發售，連新款HOKA跑鞋都有特價$500對！同場還有多個名牌運動服飾特賣，低至一折即可入手！是次開倉在銅鑼灣時代廣場一座16樓（Time Square Bazaar）舉行，日期由即日起至9月25日。



（圖片來源：時代廣場展銷集Facebook專頁）

HOKA銅鑼灣開倉！新款跑鞋$500對

HOKA開倉今次地段好方便，位於佔地超過8500呎的時代廣場展銷集（Time Square Bazaar），同一時間可容納人流較多，輪候入場時間相對較短，不似其他地方舉行的開倉般形長長的人龍。當中最大亮點，必然是新款HOKA跑鞋，$700/對，$1000/2對，精選款式$500/對！除了HOKA跑鞋、山鞋及拖鞋外，同一品牌還有跑衫、跑褲、運動內衣、風褸以及運動服裝等。不過，場內貨品大都無詳細列明價錢，能否執到平靚正心水平貨，便要花點心機慢慢發掘。

今次HOKA開倉部分貨品（按圖放大）：

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此外，同場亦有曾在香港紅極一時的瑞典背嚢品牌Fjällräven（又稱：狐狸仔）袋款以$400發售、Diadora休閒鞋$400/對、Reebok 短袖tee、衛衣及波鞋$50-$450、Champion Tee 買2件額外8折，買4件額外7折、LEE全部貨品低至38折、B. Duck精選貨品88折，優惠多多！

狐狸仔、Reebok、Champion Tee …等，部分貨品（按圖放大）：

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至於行李箱亦有選擇，如名牌Delsey精選行李箱及背包低至$700，手快有手慢無！

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開倉日期及時間：

日期：即日起至2023年9月25日

時間：上午11:00至21:00

地點：銅鑼灣時代廣場一座16樓時代廣場展銷集（Time Square Bazaar）



注：以上資訊僅供參考，詳情以主辦方公布為準，詳見：時代廣場展銷集Facebook專頁