MUJI無印良品開倉割價3折！男女Tee$48休閒鞋$54對　大量床笠拖鞋

MUJI無印良品開倉劈價！銅鑼灣開倉！銅鑼灣時代廣場又舉行開倉優惠，今次搜羅了MUJI無印良品一系列的精選貨品，不論衫褲鞋襪、床笠、拖鞋等家品均以3折激筍價發售，男女Tee折後$48、休閒鞋低至$54對，非常划算！是次開倉在銅鑼灣時代廣場一座16樓（Time Square Bazaar）舉行，日期由即日起至10月2日。



MUJI無印良品罕有舉行開倉大減價。（圖片來源：MUJI無印良品官方Facebook）

MUJI無印良品銅鑼灣開倉！衫褲鞋襪、床笠、拖鞋、各式家品低至3折

MUJI無印良品開倉今次地段好方便，位於佔地超過8500呎的時代廣場展銷集（Time Square Bazaar），同一時間可容納人流較多，輪候入場時間相對較短，不似其他地方舉行的開倉般形長長的人龍。當中最大亮點，必然是男女Tee$48、休閒鞋$54對、鞋襪一律$12.5！除了衫褲鞋襪外，同場還有大量床笠、被套、床墊、、地毯、家居拖鞋、文具及圖書等。不過，場內貨品大都無詳細列明價錢，能否執到平靚正心水平貨，便要花點心機慢慢發掘。

今次MUJI無印良品部分貨品（按圖放大）：

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開倉日期及時間：

日期：即日起至2023年10月2日

時間：上午11:00至21:00

地點：銅鑼灣時代廣場一座16樓時代廣場展銷集（Time Square Bazaar）



注：以上資訊僅供參考，詳情以主辦方公布為準，詳見：時代廣場展銷集Facebook專頁