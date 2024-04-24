蛋撻推介｜香港8間酥皮蛋撻／葡撻　蛋撻關注組熱捧＋小紅書必食

香港蛋撻店推介｜蛋撻可說是香港名物，除旅客外，本地人也喜歡吃。這次推介8間香港必吃蛋撻，除了在蛋撻關注組人氣第一的金園茶餐廳外，也有小紅書大力推介的香港蛋撻，其中Hashtag B／Bakehouse／Vission Bakery／Soft Thunder Bakery／北海道牛乳蛋糕最受熱捧歡迎，成為內地網紅來港食蛋撻的新推介。



蛋撻推介【1】金園茶餐廳

金園茶餐廳的酥皮蛋撻一直在Facebook群組「蛋撻關注組」中受網民熱捧，有極高人氣。傳統酥皮蛋撻$10一個，雖比一般茶餐廳貴，但仍很快被搶購一空。金園茶餐廳的酥皮蛋撻賣相飽滿，蛋黃顏色赤黃；酥皮層次分明且邊皮均勻；餅底烘得恰到好處，火力足夠令它的口感蓬鬆而有烘焙過的牛油香味，還充滿蛋香。

金園茶餐廳

地址︰長沙灣青山道314號

營業時間︰星期一至日06:30 - 21:00

查詢︰2725 6386



蛋撻推介【2】新華茶餐廳

新華茶餐廳已有超過50年歷史，保留傳統風味。蛋撻價錢與金園茶餐廳一樣售$10，新華茶餐廳的酥皮蛋撻外皮偏硬身，但勝在夠堅挺不會咬下去便散開，而且蛋味濃郁，甜度適中。

香港好味蛋撻店【2】新華茶餐廳（圖片：Instagram@xpiroringx）

新華茶餐廳

地址︰長沙灣青山道334號青山道330-334號

營業時間︰星期一至日06:30 - 21:00

查詢︰2387 3698



蛋撻推介【3】皇爵麵包西餅

皇爵麵包西餅的酥皮蛋撻僅售$4，價錢十分親民，而且賣相吸引。酥皮蛋撻色澤金黃，酥皮酥脆，能吃出層次感，與其他茶餐廳相比，它的蛋撻皮較為輕盈，且蛋漿較為流質，甜度適中有蛋香味。

皇爵麵包西餅

地址︰元洲桂林街81號

營業時間︰星期一至日06:00 - 20:00

查詢︰2729 8098



蛋撻推介【4】Hashtag B

Hashtag B 成了內地旅客的新寵餅店，最推介招牌產品拿破崙焦糖千層撻（花花酥皮蛋撻）$23件，每人最多限購3件，尖沙咀店千層撻出爐時間︰10:30am 12:30am 4:30pm；銅鑼灣店千層撻／蛋撻出爐時間︰12:00pm 14:00pm 16:00pm（出爐時間依店舖為準）。 千層酥皮脆，蛋撻底部藏了一層焦糖。葡撻、蛋撻$12件。有內地網民表示甚至比Bakehouse更好食！排長龍都值得！

Hashtag B（圖片截圖︰小紅書）

Hashtag B

地址︰尖沙咀加拿芬道49號夏蕙樓地下C號舖

營業時間︰星期一至日08:30 - 21:00

查詢︰6654 0016



地址︰銅鑼灣利園山道73號寶榮大廈地下F號舖

營業時間︰星期一至五07:30 - 20:30、星期六08:30 - 21:00、星期日09:00 - 21:00

查詢︰6396 7417



蛋撻推介【5】Bakehouse

繼續有一群忠粉來港食Bakehouse，雖然沒有五一假期般厲害的人潮，依舊人氣未減，酥皮蛋撻$12件。

Bakehouse（圖片截圖︰小紅書）

Bakehouse

地址︰

灣仔大王東街14號地舖

中環士丹頓街5號嘉彩閣地舖

銅鑼灣啟超道16號地舖

尖沙咀漢口道44號地舖

營業時間︰星期一至日08:00 - 21:00



蛋撻推介【6】Vission Bakery

蛋撻（Cinnamon Custard Puff）酥皮接近於牛角酥的酥皮，燉蛋肉桂風味重、蛋滑嫩、分量大大件$45件。在中環區內雖然是小眾麵包店，Vission Bakery卻充滿個性，令人印象深刻。店內的抹茶麻糬也獲多人捧場，澎湃的抹茶流心加煙韌麻糬餡，甜品控不會錯過。

Vission Bakery（圖片截圖︰小紅書）

Vission Bakery

地址︰中環士丹頓街7號翠文樓地下低層

營業時間︰星期一至五07:30 - 21:00、星期六至日09:00 - 21:00



蛋撻推介【7】Soft Thunder Bakery

推介Mocha Tart（朱古力咖啡味）$17件，咖啡香濃、底部有朱古力流心，口感豐富，外皮不是勁酥脆那一艇，比較厚實一些。

Soft Thunder Bakery（圖片截圖︰小紅書）

Soft Thunder Bakery

地址︰西環堅尼地城北街29-31號鴻利樓地下A號舖

營業時間︰星期一至日10:30 - 19:30



蛋撻推介【8】北海道牛乳蛋糕

推介葡撻、酸乳酪芝士撻等，甜而不膩，外殼酥脆$16件，有不少內地旅客捧場。另外，此店的甜品也獲不少好評。

北海道牛乳蛋糕（圖片截圖︰小紅書）

北海道牛乳蛋糕

地址︰佐敦彌敦道219號莊士倫敦廣場地下G03號舖

營業時間︰星期一至日11:00 - 21:00

查詢︰9879 4853



地址︰旺角豉油街60號鴻都大廈3座地舖

營業時間︰星期一至四、日11:00 - 22:00、星期五至六11:00 - 23:00

查詢︰2819 1100

