香港傳統餅家10間推介｜米芝蓮+百年老字號！均香/奇趣/新年小食

香港傳統餅家10間推介｜老字號餅店推介｜農曆新年將至，又是時候辦年貨！《香港01》「好食玩飛」整合全港10間提供新年小食及賀年食品的老字號餅店，大部分已經經營數十年，除了有傳統風味的口味，還有創新口味的角仔、芋蝦、煎堆等，即看內文！



香港傳統餅家推介【1】均香餅家——「爆江」主理！多樣化口味角仔

均香餅家堅持全人手製作，每日新鮮出爐的糕餅，現在由第二代傳人兼人氣YouTuber「爆江」主理。在新年期間，均香餅家亦會推出即炸即賣的角仔，除了傳統花生餡料，更有創新的開心果、芝士肉鬆、朱古力等餡料值得一試！此外，均香餅家另有牛耳、煎堆、笑口棗等賀年食品。雖然餅店沒有提供華麗的包裝，但保證真材實料、性價比高！

地址：九龍深水埗北河街64號地下

交通：深水埗站步行2分鐘

價格：~$80／磅



香港傳統餅家推介【2】奇趣餅家——米芝蓮推薦牛耳！

奇趣餅家自1984年已經開業，位於旺角花園街，是榮獲米芝蓮街頭小食推介的老字號餅家，主打每日全人手製作、新鮮出爐的烘焙。新年期間，店家會主力製作油角、笑口棗、牛耳等傳統賀年食品，其中牛耳更是當中最人氣的小食，以薄、脆、香見稱，而且南乳味極濃！

地址：九龍旺角花園街135號地下

交通：旺角站步行5分鐘

價格：~$90／磅



香港傳統餅家推介【3】陳意齋——百年歷史古法炮製招牌芋蝦

陳意齋創立於1927年，是在香港已經近百年歷史的傳統食品老字號，至今仍然堅持以古法配方及懷舊紙盒製作及包裝賀年食品。陳意齋會在新年期間推出被譽為是全港第一的招牌芋蝦，選用上等頭芋，口感鬆化不油膩，芋味極濃郁！此外，陳意齋亦有供應原粒杏仁餅、蝦籽紮蹄、招牌燕窩糕等零食及小吃。

地址：香港中環皇后大道中176號B地下

交通：上環站步行5分鐘

價格：~$130



香港傳統餅家推介【4】八珍醬園——健康芋蝦+角仔

八珍醬園創立於1932年，至今已經有近95年歷史。八珍醬園除了以「甜醋」聞名，還有一系列賀年小食！當中包括芋蝦、角仔、蛋散、煎堆等，並以芋蝦和角仔最受歡迎！其芋蝦和角仔堅持使用優質植物油炸製，確保無益味且更健康，甘香鬆脆，味道非凡！

地址：九龍旺角花園街136號地下

交通：旺角站步行5分鐘

價格：~$150



香港傳統餅家推介【5】上海陸金記瓜子大王——全人手炒製瓜子！

上海陸金記瓜子大王是著名的傳統涼果瓜子店，擁有各式傳統瓜子、果仁及涼果，包括頂級紅瓜子、五香黑瓜子及甘草黑瓜子等。瓜子顆粒飽滿，整個製作過程均以人手製作，外皮光澤、吃起來十分香脆。除了瓜子，花生糖、開心果、核桃糕等小食亦非常受歡迎。

地址：新界荃灣路德圍5號運通大廈地下

交通：荃灣站步行6分鐘

價格：~$140／斤



香港傳統餅家推介【6】多多餅店——自家製鳥結糖

多多餅店以自家製鳥結糖聞名，鳥結糖堅持每日新鮮人手製作，口感煙韌不黏牙，奶味香濃，而且堅果份量極多，更有多種口味選擇！當中包含招牌什錦鳥結糖、脆心朱古力鳥結糖、黑芝麻鳥結糖、咖啡合桃鳥結糖。除了鳥結糖，餅店另有果仁曲奇、核桃酥等。

地址：九龍美孚新邨百老匯街65號地下

交通：美孚站步行3分鐘

價格：~$158／磅



香港傳統餅家推介【7】生隆餅家——全人手製作角仔煎堆

生隆餅家主打傳統廣式糕點，平日主要售賣缽仔糕、白糖糕等小食，在農曆新年則會製作花生角仔、煎堆、笑口棗、芋頭糕等賀年食品，所有糕點均以全人手製作，每日新鮮出爐，而且餡料十足！

地址：九龍深水埗北河街68號地下

交通：深水埗站步行2分鐘

價格：~$80／磅



香港傳統餅家推介【8】八仙餅家——傳統皮蛋酥合桃酥

八仙餅家前身是1960年代開業的「八仙大茶樓」唐餅部。自70年代酒樓結業，唐餅部轉為獨立經營，並於深水埗南昌街開業至今。八仙餅家至今仍然保留傳統的裝修、包裝及製作工藝。其中以皮蛋酥和合桃酥最為有名，合桃酥蛋味鬆軟、口感酥脆；皮蛋酥酥皮層次豐富，十分足料！餅家的油角、芋蝦、笑口棗等炸物也是新年必買的傳統手工賀年食品！

地址：九龍深水埗南昌街197號地下

交通：深水埗站步行6分鐘

價格：~$100／磅



香港傳統餅家推介【9】么鳳士多——必買頂級蘭州特大瓜子王

么鳳士多是香港著名的涼果老字號，已經有近60年歷史，主打各式涼果和瓜子，包括頂級蘭州特大瓜子王、玫瑰紅瓜子、醬油黑瓜子。其中頂級蘭州特大瓜子王更是瓜子中的極品，粒大肉厚、烘焙火候恰到好處、極易剝開！還有帝王腰果、美國開心果、蝦子花生等果仁也是必買推介！

么鳳士多——必買頂級蘭州特大瓜子王（官方圖片）

地址：香港銅鑼灣富明街3號地下

交通：銅鑼灣站步行4分鐘

價格：~$50



香港傳統餅家推介【10】大同老餅家——自設工場／老婆餅、雞仔餅

大同老餅家創立於1943年，是元朗著名的老字號之一。大同老餅家自設工場，依照傳統鄉村配方製作，並堅持傳統手藝與少量生產，招牌產品包括經典的老婆餅、雞仔餅及臘味蘿蔔糕。在新年期間，大同老餅家亦會供應五香芋蝦、煎堆、蛋散、笑口棗及瓜子等賀年食品，種類齊全，非常適合前往辦年貨！

地址：新界元朗阜財街57號地下

交通：元朗站步行10分鐘

價格：~$70／磅



