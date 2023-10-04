尖沙咀燒賣小食檔店名網民笑封絕世好名！熱數香港36個招牌玩食字

前陣子天價夜市燒賣被嘲「貴到食唔起」，激發不少網民捐窿捐罅在各區發掘平價小食，而尖沙咀小食檔「餓媽家姐」也是受追棒的小店之一。不過，不少網民笑言店名比其賣的食物更吸睛，大讚「一睇就識笑」、「好有創意」，應封為「年度最佳好名」！香港人向來創意十足，其實細心留意街上店舖，便會發現很多大玩廣東話諧音的餐廳，今次《香港01》好食玩飛記者同時為大家熱搜36間玩食字餐廳，相信看完你也不禁佩服眾多老闆的創意︰糍到大王、燒邦、樂湯雞麵館、有得餃、港原味…



細心留意，香港好多舖名都大玩食字，超搞笑！（圖片來源：《九品芝麻官》劇照、香港茶餐廳及美食關注組）

尖沙咀小食檔搞笑店名網民笑爆嘴 網友讚年度最佳招牌：有創意實記得！

近日有網民於Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」分享，發現尖沙咀人氣小食檔「餓媽家姐」店名搞笑，令人一睇即笑，有創意實記得！貼文一出，吸引不少網民紛紛留言贊同，指餓媽家姐取自日文「omakase」，不過一個食高級日料，一個賣親民小食，相當大反差，留言笑指「如果同條女（女朋友）講話今晚去呢度食 會唔會見唔到明天嘅太陽？」、「隔離應該開間“餵飽細佬”」、「咁係咪放低50蚊，任佢俾咩你？」！

（截圖片自「香港茶餐廳及美食關注組」Facebook群組）

熱數全港36間玩食字店 港原味？講完未？何蘭正、料理農務玩味十足

在眾多留言中，也有網民指香港人一向創意十足，只要仔細留意街上店舖的招牌，便會發現很多大玩廣東話諧音的餐廳，名字千奇百怪，例如「炸理滷味」、「料理農務」、「丼我想見您」等，令人看完不禁佩服眾多老闆的創意！以下36間玩食字店，不知當中有幾多間你見過？

【1】姓膠煮麵（屯門）

位於屯門的麵店「姓膠煮麵」主打米線及湯飯，開張不久成功用出位的餐廳名獲得網民關注，其後餐廳老闆更在Facebook群組「香港米線關注組」發文解畫，指店名其實是想諷刺以往發生過的奇怪荒誕事情，希望大家不要想歪！

（圖片來源：香港米線關注組@Facebook）

【2】港原味（大角咀）

早前網上流傳一段錄音，一名司機送貨到一間餐廳，當他駛近時，有大廈保安走過來問他甚麼事，司機說他來送貨，送貨到哪裡，司機回答：「講完未。」保安認為他態度不好，準備開口罵他，怎料司機指著後面餐廳跟保安澄清，原來餐廳的名字是「港原味」！

近日網上流傳一段錄音，有人因為「港原味」這間餐廳鬧出了一個笑話。（Google Map圖片）

【3】何蘭正（中環）

（圖片來源：Instagram @ littlepigpig_too）

【4】李好味LEE LO MEI（中環、已結業）

（圖片來源：Instagram @ leelomeihk）

【5】燒房焗（尖沙咀）

（圖片來源：Instagram @ bl71）

其實香港還有很多玩廣東話諧音的餐廳，名字千奇百怪，例如「炸理滷味」、「料理農務」、「丼我想見您」、等，看完不禁佩服眾多老闆的創意！即睇其他31間玩食字餐廳🤣👇👇