燒肉優惠｜牛繁晚飯優惠價$18起　日本十勝A5和牛$68大黑虎蝦$22

燒肉優惠｜牛繁優惠！主打一人燒肉的「牛繁」今個月起推出早割（傍晚）與夜割（深夜）優惠，包括牛胸花、日本櫻姬雞三角、豬五花、超大黑虎蝦在內多款鮮肉、海鮮單品$18起。除了旺角店，優惠同樣適用於將在10月中旬開幕的屯門店，即睇優惠詳情！



（圖片來源：FB@牛繁Gyushige Hong Kong）

牛繁傍晚深夜優惠時段$18起

主打一人燒肉的「牛繁」今個月起推出早割（傍晚）與夜割（深夜）優惠，讓大家於Happy Hour以及宵夜時段以$18起的優惠價享用多款肉類與海鮮。

早割優惠時段為15:30 - 17:30，而夜割優惠時段20:45開始至餐廳關門。優惠時段期間，最便宜的食材為牛胸花、日本櫻姬雞三角及豬五花，只售$18。而木屐骨間牛肋肉、特選肩胛片只售$24。而高級的日本十勝A5和牛肩胛肉與西冷則減至$68及$88發售。

（圖片來源：FB@牛繁Gyushige Hong Kong）

海鮮方面，超大黑虎蝦、薄燒鰻魚則分別低至$22及$28。而加$26，更可將燒肉升級成具備白飯、漬物或泡菜以及麵豉湯的定食，大胃王一定飽！

（圖片來源：FB@牛繁Gyushige Hong Kong）

除了旺角店，優惠同樣適用於將在10月中旬開幕的屯門店，喜歡吃燒肉的朋友不要錯過。

（圖片來源：IG@yu___rio___baby）

牛繁一人燒肉

旺角店

地址：九龍旺角朗晴坊2樓全層

電話：2368 8023



屯門AEON店（10月中旬開業）

地址：新界屯門市廣場一期AEON屯門店地下高層UG 12號舖

電話：2185 7017

