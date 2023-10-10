香港美酒佳餚巡禮2023｜入場券10.10開售$20起　附品味通行證價錢

「香港美酒佳餚巡禮」將於今年10月26日至29日重臨中環海濱活動空間！今年的活動分為四大主題，包括「品味全球美酒」、「品味道地美食」、「品味學常」和「舞台節目」。現場將設置超過300個美酒和美食攤位，還有各種多元化的活動，如工作坊和音樂會。市民可以從10月10日起，在網上購買入場券和品味通行證。請即查看活動詳情、門票資訊和重點推介。



（圖片來源：香港旅遊發展局官方）

香港美酒佳餚巡禮2023

日期：2023年10月26日（四）至 2023年10月29日（日）

地點：香港島中環海濱活動空間

入場券門票價格及時間：

$40｜10月26日（星期四）7:30pm - 11pm

$40｜10月27日（星期五）＆10月28日（星期六）5:30pm - 11pm

$20｜10月27日（星期五）＆10月28日（星期六）12pm - 4pm

$20｜10月29日（星期日）12pm - 8:30pm

票務詳情︰01空間

條款【1】10月27日（五）及28日（六）參加者在第一節活動後必須重新購買入場券，方可繼續參加第二節活動。

條款【2】入場券只供一位人士進場1次。

條款【3】65歲或以上長者、3至12歲兒童、全日制學生及殘疾人士半價，3歲以下兒童免費。

香港美酒佳餚巡禮2023 四大焦點活動一覽

今屆香港美酒佳餚巡禮2023，主打四大主題活動，在戶外盡情品嚐佳釀美饌，邊欣賞璀璨維多利亞港景致。是次活動有「品味全球美酒」、「品味道地美食」、「品味學常」和「舞台節目」，四個活動的品酒品味券、工作坊門券及表演show門券，均可在香港旅遊發展局官方網站中訂購。

品酒券／品味通行證詳情及價格

品味券 x 8張＋可回收杯子：$200

品味券 x 14張＋Lucaris紀念版酒杯：$400



【1】每張品味券增值$25

【2】即睇不同酒品和食品所需品味券：按此

入場券及「品味通行證」於10月10日起在旅發局網站公開放售。



焦點活動【1】品味全球美酒

今年有來自36個國家的美酒，活動匯集了來自多國的葡萄酒，包括法國和義大利的經典名酒，提供一站式精品品酒體驗。這些選品不僅包括專家推薦的得獎美酒及熱帶葡萄酒，還有來自摩爾多瓦、芬蘭和泰國的精選佳釀。此外，美酒新潮流，例如正在全球嶄露頭角的酒界新星——中國葡萄酒，包括產自寧夏、雲南以及山東酒莊的佳釀也在會場內登場。

（圖片來源：香港旅遊發展局官方）

來自各國各地的特色美酒可盡情品味▼ ▼ ▼

焦點活動【2】品味道地美食​

美味之旅不止於美酒。在此次活動中，大家可嚐到一系列道地的在地風味及繽紛國際美食。從傳統美饌到創新佳餚。不僅如此，還可以品嚐國際及大灣區美食，從正宗街頭小吃、傳統美食，到酒店特色美饌。

（圖片來源：香港旅遊發展局官方）

來自各國各地的特色美食可盡情品味▼ ▼ ▼

焦點活動【3】品味學堂

這個多元化互動探索區域提供星級名廚、專業品酒師舉辦的工作坊和親子活動，發掘美酒佳餚配搭的可能性及特選食材故事。活動邀請了順德名廚何劍生和屢獲殊榮的台灣烘焙大師吳寶春親自示範和主理廚藝工作坊，所有門券於10月10日，於香港旅遊發展局官方網站中公開發售。

（圖片來源：香港旅遊發展局官方）

由星級名廚主理的工作坊和親子活動▼ ▼ ▼

焦點活動【4】舞台節目

舞台節目分為「黃昏美酒薈」和「夜幕音樂表演」兩大主題，黃昏美酒薈活動免費參與，以先到先得形式在舞台前派發，還可以​在這時段觀看由屢獲國際殊榮的 Silvia Daniela Istrate帶來優雅而充滿活力的花式調酒表演。夜幕音樂表演則邀請了多位本地及國際歌手和樂隊如張蔓莎，林德信、美國組合ABBAFab等演出，更有國際日本酒講師主持傳統祭祀儀式和香港專業品酒師會會長分享精選酒品。

（圖片來源：香港旅遊發展局官方）

多位本地及國際歌手和樂隊為夜幕音樂表演▼ ▼ ▼

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香港美酒佳餚巡禮2023 旅客限定禮包

盛宴不停，香港旅遊發展局還特意送出「旅客禮包」給每位逗留不超過90天的訪港旅客，讓旅客在香港美酒佳餚巡禮中盡情享受佳釀美饌。

香港美酒佳餚巡禮旅客禮包

【1】活動入場券，可供一位年滿3歲或以上人士進場一次

【2】品味通行證：可使用品味通行證內存有的「品味券」，在場內任何攤位品嚐美酒或美食

【3】酒杯／可回收杯子一隻



旅客禮包領取方法

抵港前：於全球各地的旅行代理，訂購指定的香港旅遊產品，可獲取「旅客禮包」。

抵港後：於10月24日至29日期間帶同你的旅遊證件親臨香港旅遊發展局下列指定的旅客諮詢中心，領取「旅客禮包」。



官網︰https://www.discoverhongkong.com/hk-tc/what-s-new/events/wine-dine-festival/ticketing-information.html