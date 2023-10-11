觀塘美食｜大金酒場日本餐廳鐵板燒套餐$98起　刺身丼定食人均$96

觀塘美食優惠！觀塘的日本餐館——大金酒場即日開始有3大優惠。在午市時段期間食客可享「4人同行，3人價錢」優惠。此外，鐵板燒套餐亦低至$98起，餐廳亦將舉辦抽獎活動，即睇優惠詳情與餐廳的營業時間、大金酒場地址！



（圖片︰大金酒場）

大金酒場3大優惠

大金酒場優惠【1】「4人同行，3人價錢」優惠

大家只要相約3位親友並一同在午市時段點選定食，其中1份定食將會免費。午市定食可供選擇的食品包括燒肉餅（$98起）、丼飯（$118起）、烏冬（$118起）、蕎麥麵（$118起）、刺身丼（$128起）等，以刺身丼為例，如果4人一起去，收3人價錢，即是人均$96歎到。

（圖片來源：FB@大金酒場 Daikin Shuba）

大金酒場優惠【2】「鐵板燒套餐」優惠

午市時段期間，餐廳的「鐵板燒套餐」會以優惠價發售。最便宜的套餐為$98的「美國牛薄燒定食」。此外，套餐另有「日本產豚肉薄燒」（$188）、「美國牛肉」（$218）等可點選。而所有套餐除了主食，亦包含炒飯1碗。

（圖片來源：FB@大金酒場 Daikin Shuba）

大金酒場優惠【3】大金酒場開張抽獎活動

餐廳將會舉辦抽獎活動，向3位中獎的幸運兒送出「$200現金優惠券」。大家只要在10月13日23:59前讚好「大金酒場」的Facebook專頁——「大金酒場 Daikin Shuba」或Follow Instagram帳號——「@daikinshuba」 ，再讚好「大金酒場開張抽獎活動」的帖文並以留言方式標籤3位朋友，即可參與抽獎。

（圖片來源：FB@大金酒場 Daikin Shuba）

抽獎結果將會於餐廳的「大金酒場開張抽獎活動」帖文的留言區公佈。

大金酒場

地址：九龍觀塘駿業街44號銀八7樓全層

營業時間：12:00 - 15:00；18:00 - 22:30

電話：2727 7817

