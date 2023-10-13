Uniqlo減價｜男女裝10月特價$79起！針織衫/連身裙/長褲換季優惠

Uniqlo減價！Uniqlo一連2星期大特價！今次主打初秋男女裝，不論上衣、大熱UT、連身裙、Tee恤、長褲、防走光裙、吊帶背心、內衣等全都有割價，低至$79起！Uniqlo減價期由即日開始，粉絲們要把握掃貨機會。



（圖片來源：Uniqlo官方網站）

Uniqlo減價！初秋男女裝 限時2週大特價！

步入秋季，傍晚的天氣開始增添一份涼意，日夜溫差漸大，是時候為初秋衣櫥做準備。Uniqlo由即日起至10月26日期間，一連兩週推出全店及會員獨家限時優惠，當中涵蓋多款初秋男女裝、童裝、襯衫、AIRism恤衫、內衣、襯衫、背心、到工裝褲、甚至配件等人氣商品都有，最平$79起買到。購買 Uniqlo

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Uniqlo減價亮點【1】皇牌U圓領 T 恤、AIRism 棉質短身吊帶背心、休閒工裝褲$79起

在首輪大特賣，主打皇牌U圓領 T 恤（短袖，特價$79 原價$99）、女裝無縫短身吊帶背心（附胸墊，特價$129 原價$149）、女裝 AIRism棉質短身吊帶背心（附胸墊，特價$129 原價$149）以及女裝休閒工裝褲 （特價$199 原價$149）。購買 Uniqlo

（圖片來源：Uniqlo官方網站）

Uniqlo減價亮點【２】會員限定 開領襯衫、彈性 SMART、九分褲最平$99起

至於另一優惠，便是Uniqlo會員限定的減價！當中包括女裝 Rayon嫘縈開領襯衫（女裝SMART 九分褲 、 牛津紡 Regular Fit 條紋恤衫 ，以及男裝彈性 SMART 9分褲（仿羊毛） ，最平$99起！購買 Uniqlo

（圖片來源：Uniqlo官方網站）

Uniqlo減價10月優惠

日期：即日起至10月26日

官方網址：https://www.uniqlo.com.hk/

