大排檔推介5間！深水埗+旺角+灣仔　鑊氣小炒／炸豬手／豬油拌飯

擁有70年歷史的深水埗老字號「長發麵家」宣布於11月結業，招牌豬手撈粗和魚蛋粉成絕響，吸引不少人去作最後朝聖！大排檔是香港特色餐飲文化，近年買少見少，《香港01》好食玩飛記者為大家推介5間香港人氣大排檔，深水埗、旺角、九龍灣及灣仔區都有，珍視懷舊港式情懷的朋友不可錯過！



長發麵家宣布結業，不少街坊表示惋惜。（圖片來源：OPENRICE）

大牌檔是老饕街坊搵食之地，亦為不少草根階層養活幾代人，但隨着社區發展，近年已買少見少。由一架木頭車起家的深水埗大牌檔「長發麵家」，現傳承至第二代由馬氏三兄弟接手經營，歷經逾70個寒暑，難逃隱沒於時代洪流的命運。

大排檔推介【1】灣仔東寶小館——招牌風沙雞、蝦多士、戰鬥碗

大排檔「東寶小館」原於北角擁有三十年的歷史，在2022年，店家接到食品環境衞生署的通知，要求突然結業。僥倖的是，在不到兩個月的時間內，老闆已經找到了新的地方，在灣仔重新開業！新店的面積雖然只有舊店的三分之一，但相對而言有更大的彈性。他們保留了所有的菜式，並新增了兩道新菜，包括冷凍鮮魷和冷凍沙白蜆，加上招牌菜「戰鬥碗」也完整搬到了新店，許多食客都大讚味道無變，值得推介。

東寶小館 詳情

地址︰灣仔謝斐道303號凱聯2樓

電話：2880 5224



大排檔推介【2】合興大排檔——韭菜豬紅、薯仔牛柳粒

合興大排檔位於九龍灣啟業村啟業街，開業已經超過30年，是區內人氣大排檔。除了有鑊氣小炒外，還有生猛海鮮以及潮州打冷等，當中招牌菜式包括韭菜豬紅、薯仔牛柳粒、薑蔥魚腩煲、潮州煎蠔餅、香橙骨等等，不少人食過都指啖啖肉又夠鑊氣，和朋友結伴去人均都只是$100，十分抵食！

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合興大排檔 詳情

地址：九龍灣啟業村啟業街5號熟食亭

電話：2796 7986



大排檔推介【3】妹記大排檔——招牌炸豬手、黑椒薯仔配安格斯牛柳粒

食大排檔等於又熱又逼？於旺角及尖沙咀都有分店的妹記大排檔，環境企理又有冷氣，便是怕熱焗的人的不二之選！這兒主打一系列地道小炒，必食原隻脆皮炸豬手、黑椒薯仔配安格斯牛柳粒和煎蠔餅等美味小菜，吃香口惹味小菜同時，不忘要歎埋冰涼爽口的戰鬥碗啤酒，絕對是一場美食盛宴！

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妹記大排檔 詳情

地址：旺角通菜街1A-1L威達Deli 2商業大廈2樓B號舖

電話：2833 6228



地址：尖沙咀金馬倫道5號太興廣場3樓

電話：2721 2123



地址：尖沙咀金巴利道45-47號金巴利廣場地庫

電話：6690 8809



大排檔推介【4】楚撚記大排檔——豬油拌飯、辣酒煮花螺、芫荽皮蛋鯇魚

楚撚記同樣是用餐環境舒服的室內大排檔，共有三間分店，總店在土瓜灣、分店在西環、最大旗艦店則在荃灣，主打一系列鑊氣小炒及撚手小菜！楚撚記小菜款式眾多，當中最出名莫過於豬油拌飯、秘製辣酒煮花螺、香煎自家韭菜粿、香濃南乳粗齋煲、一口脆炸雙重芝士波波及古法生扣蝦籽等等，菜式結合新派及舊派煮法，令人嘗到與別不同的大排檔風味！

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楚撚記大排檔 詳情

地址：荃灣川龍街118號百悅坊地下至1樓

電話：3997 3661



地址：土瓜灣馬坑涌道2C號寶光大廈地下C及D號舖

電話：25151500



地址：西環石塘咀皇后大道西554-560號日富里百好大廈地下1號舖

電話：28781118



大排檔推介【5】陳根記——芒果一口脆、Wasabi蟹籽手撕雞

陳根記是沙田禾輋邨冬菇亭馳名老字號，現已搬遷至石門，新店已轉為室內大排檔，卻不乏大排檔特色，霓虹燈、偽鐵皮天花、懸吊價錢牌，氣氛良好。這兒必食招牌名物「芒果一口脆」，冰凍芒果搭配炸到熱辣辣的忌廉班戟，冰火交融好正！ 另外，Wasabi蟹籽手撕雞都是必食推介，手撕雞鮮嫩，配合些許辛口的Wasabi，好惹味！

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陳根記 詳情

地址：沙田石門安群街3號京瑞廣場2期地下5號舖

電話：2606 1390

