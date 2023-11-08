網民訂小新蛋糕慶生日卻收到比卡超！店方願退款但提一條件惹眾怒

近日有網民於網上facebook群組申訴，表示經網上蛋糕店預訂「蠟筆小新」蛋糕慶祝生日，卻收到一個比卡超蛋糕。店方不但未能即日補送正確款式蛋糕，其處理方法更引起網民反感，被批評「冇衣食」，即睇事件始末！



網民訂小新蛋糕卻被錯送比卡超！

事主原先訂購的小新蛋糕（圖片來源：FB@Chinam Nam）

有網民於網上fb群組「香港蛋糕關注組」表示，自己於一間網上蛋糕店訂購了一個小新蛋糕作為生日蛋糕，怎料收貨當日，卻收到比卡超蛋糕。雖然同為卡通人物，但兩者造型截然不同。

（圖片來源：FB@Chinam Nam）

送錯比卡超蛋糕

收到不符預期的蛋糕後，事主隨即聯絡蛋糕店。店方向事主表示因看錯訂單，所以製作出錯誤的款式，提議事主若喜歡比卡超蛋糕，店方會安排退回一半費用，讓事主以半價價錢便能收下蛋糕，若不喜歡，則可以另覓日子接收正確款式的蛋糕。

（圖片來源：FB@Chinam Nam）

然而，事主直言生日日期不能改動，所以不接受店方擇日再送蛋糕建議，要求店方收回比卡超蛋糕並退款，不過，店方則要求事主將蛋糕掉進垃圾桶並拍照為證，然後才會退款。

事主按店方指示將蛋糕投進垃圾筒（圖片來源：FB@Chinam Nam）

店方待事主掉蛋糕後方承認過失 態度欠悔意

事主將蛋糕投進垃圾袋並拍照予店方後，店方才承認過失。不過，店方及後表示「但你話就唔到我真係無辦法」，態度予人感覺有欠悔意。

（圖片來源：FB@Chinam Nam）

網民批評店方做法：做蛋糕嘅居然咁冇衣食

「香港蛋糕關注組」許多組員看過事主的申訴後，均批評店方的處理手法惡劣、缺乏公關技巧，有人說「只係識做蛋糕，唔識做生意」。不少人認為店方出錯產品但仍想客人勉強收下並只退回一半價用不負責任、「博懵」。而最令組員震怒的，是店方著客人扔掉蛋糕的行為，批評此舉不珍惜作品、浪費食材，相當「冇衣食」，而店方作為食品製作者，更不應提出上述如此「折墮」的指引，浪費廚師的心思。

（截圖來源：FB@香港蛋糕關注組）

不少網民指出只要店方誠懇地道歉，並建議事主照樣享用錯誤出產的蛋糕，再退還款項或補送蛋糕，便能化解公關災難。此外，有網民指出，事件中最無辜的是被錯誤出產的比卡超蛋糕，可愛得來甚麼也沒做錯，卻被當作垃圾處理。

蛋糕店關閉IG帳號

事發之後，該蛋糕店的IG帳號經已轉為私人帳號，呈關閉狀態，目前沒有顯示任何相片或資料，店方亦沒有在帳號上或其他渠道回應事件。