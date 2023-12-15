秋冬行山露營20大服飾推薦　lululemon$204入手／adidas低至43折

NET-A-PORTER限時優惠！秋高氣爽，最適合行山、野餐、露營一條龍！記者是次整合5個秋冬行山露營必備的服飾配件，買齊所有裝備，咁行山、露營時就可以更開心、更放心！NET-A-PORTER官網現在更推出限時優惠，折扣低至2折之餘，輸入優惠碼額外再85折！立即睇文了解優惠內容啦！



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秋冬行山露營裝備推薦【1】運動內衣 lululemon/Girlfriend Collective低至$85

無論平日做GYM，還是行山露營，運動內衣都是女生們衣櫃中的必備服飾。近年大熱的人氣品牌lululemon在NET-A-PORTER上亦有優惠，大部分可享半價或6折，用埋優惠碼，普通運動內衣只需HK$204起，高承托力的運動內衣亦僅售HK$285！

美國環保瑜伽服品牌Girlfriend Collective，部分運動內衣款式可享低至7折，輸入優惠碼後，HK$85便可買到一件經典百搭的運動內衣，承托力更高的全身版運動內衣折扣後亦只需HK$187，絕對是入手好時機！

秋冬行山露營裝備推薦【2】運動上衣 Snow Peak／adidas Originals低至43折

在秋冬季節行山或露營時多層式穿著更為保暖，因此相比一件厚重的大衣，薄薄的長袖上衣會更適合。Snow Peak長袖快乾上衣能給予舒適度之餘亦能支撐活動所需，優惠價亦只需HK$260，變相51折，更有兩色選擇！

adidas Originals的長袖快乾上衣為高強度鍛鍊而設計，而且具有反光細節，在弱光環境下亦能提高可視性，價格亦只需HK$208！另一款Y-3編織貼身上衣同樣有折上折優惠，內含羊毛質料，在秋冬季節著就非常適合，衣服背面亦有標誌性的大logo，非常亮眼，售價亦不過HK$469，等同43折！adidas by Stella McCartney 「TruePurpose」上衣則採用吸濕排汗科技，有支撐力亦有透氣度，進行高強度運動就非常適合，HK$351入手！

秋冬行山露營裝備推薦【3】運動褲 lululemon／The North Face $331起

lululemon運動褲一直深受歡迎，除了穿著舒適更非常百搭顯瘦，更有隱藏式口袋讓你放東西，無論在美觀還是機能性方面都能滿足你的需求！現在lululemon 23"系列僅需HK$331起，25"系列亦只需HK$374起，絕對是非常抵買！此外，lululemon亦有推出行山褲，除了可依天氣變化有長短褲切換選擇外，更採用輕盈透氣且吸濕排汗物料，非常適合用於高強度的戶外活動，現在只需HK$907便可入手！

The North Face同樣是人氣運動品牌，Origins 86系列長褲能夠適應任何戶外活動，而且有束腳設計，能夠擋風防水。Origins 86系列長褲亦能因應天氣變化切換褲長，那就一年四季做運動都著得，折上折後只需HK$587便可買到！

秋冬行山露營裝備推薦【4】保暖羽絨／防風外套 The North Face $823起入手！

The North Face 一直深受戶外發燒友歡迎，其服飾具機能性外亦有特色。其中78 Lo-Fi Hi-Tek Windjammer能夠抵禦強風侵襲，能有效保暖之餘，口袋容量亦非常大，對於戶外活動非常適合！原價HK$2,125，現在HK$1,083就買到！Denali系列外套則採用透氣防水物料設計，擁有束口細節亦有助擋風，內搭毛衣就相當保暖，現在HK$835便可入手！

另外，The North Face Denali短版系列毛衣以舒適抓絨製成，布料能夠防風保暖，並設有拉鍊口袋方便收納，機能性十足之餘更容易搭配、美觀度高！如果想入手保暖羽絨，The North Face亦有得選擇，HK$823便可入手保暖又高質的羽絨，絕對超值！

秋冬行山露營裝備推薦【5】行山鞋／跑鞋 Snow Peak／adidas高CP值之選

Snow Peak「Mountain Trek」 踝靴絕對能夠滿足你在戶外活動的需求，雖然比一般的登山靴輕便，但亦有支撐力，面對泥濘、濕滑路面等亦能輕鬆應付，提供絕佳抓地力！行山鞋原價HK$2,365，現在HK$1,406便可入手，CP值超高！

此外，adidas by STELLA McCARTNEY的「SeeULater」運動鞋亦參考登山裝備設計而成，有防潑水、保溫作用，而且鞋底具有緩衝功能並能增強穩定性，對於長距離活動或戶外活動愛好者來說絕對是恩物！「SeeULater」運動鞋在用色方面亦非常大膽，以黑色配天藍色設計，有時尚感之餘亦非常百搭，就算是日常穿著亦可以，HK$803就買到啦！

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