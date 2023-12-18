旅發局消費券懶人包｜$100晚市優惠券領取+使用方法！12.20起開搶

【旅發局消費券｜香港夜饗樂懶人包】旅發局於12月起將會分2階段派發「香港夜饗樂」本地市民版的夜間餐飲消費券，所有香港居民都合資格領取，並能在超過1,200間本地食肆使用。不過，消費券每輪只有十萬張，派完即止。《香港01》「好食玩飛」記者為大家整合了消費券的領取資格以及索取、使用方法等資訊，增加大家獲得$100餐飲優惠的機會！



「香港夜饗樂」能於1,200間指定食肆使用（鄭子峰攝）

香港夜饗樂懶人包

（潘思穎攝）

旅發局消費券【問題1】「香港夜饗樂消費券」是甚麼？

「香港夜饗樂消費券」由旅發局推出，旨在增進本地餐飲業於夜間的收入。該消費券11月已率先推出旅客版予訪港旅客使用，而12月派發的本地市民版則讓香港居民領取。本地市民版的消費券以電子形式發放，每張面額為$100，大家必須以電話領取或使用。

香港夜饗樂（圖片來源：香港旅遊發展局）

旅發局消費券【問題2】甚麼人可以領取本地市民版「香港夜饗樂消費券」？

所有香港居民只要擁有已於香港註冊的流動電話號碼，便具有領取本地市民版「香港夜饗樂消費券」的資格。

入夜後熱鬧的大排檔（林振東攝）

旅發局消費券【問題3】「香港夜饗樂消費券」將在甚麼時候開搶？

20萬張「香港夜饗樂消費券」將會於12月20日以及來年1月10日派發，每次派發10萬張。每個派發日的10:00開始，大家可以透過電話領取。

坐無虛席的酒樓（羅國輝攝）

旅發局消費券【問題4】「香港夜饗樂消費券」能在甚麼時間及地點使用？

「香港夜饗樂消費券」只能在有效日子的18:00後在旅發局指定的食肆使用，當中包括超過1,200間酒吧及「優質旅遊服務」計劃的認可食肆。所有消費券自領取日起計30日内有效。

「香港夜饗樂消費券」只能在晚上使用（陳嘉元攝）

旅發局消費券【問題5】如何透過電話領取及使用「香港夜饗樂消費券」？

大家能於旅發局Discover Hong Kong網站（www.discoverhongkong.com/hk-tc/deals/night-treats.html）註冊帳號以領取消費券。進入註冊頁面後，大家需先輸入電話號碼，以獲取驗證碼。大家輸入驗證碼並進入表格後，只要填妥資料及設置密碼，便能成功註冊帳戶。

（圖片來源：香港旅遊發展局）

而大家登入帳號後，可進入電子優惠平台選擇優惠，並按「新增到我的錢包」以領取「香港夜饗樂」本地市民版餐飲消費券。

（圖片來源：香港旅遊發展局）

使用時，大家要在已領取優惠頁面，按「使用優惠券」並向商戶員工出示，以讓他們掃描。掃描若成功，則表示消費券已被使用。要注意！做漏了上述任何1個步驟，都有機會領取或使用不到消費券。

晚上的大排檔賦有情調（陳嘉元攝）

旅發局消費券【問題6】「香港夜饗樂消費券」能夠轉讓予他人使用嗎？

不可以，指定餐廳亦不接受大家以分桌或分單方式使用優惠。不過，如同枱有多於一位顧客持有相同餐廳或酒吧的消費券，可在同一帳單疊加使用。

如同枱有多於一位顧客持有相同餐廳或酒吧的消費券，可在同一帳單疊加使用（陳焯輝攝）

旅發局消費券【問題7】如何避免被指定餐廳拒收消費券？

部分指定餐廳會視乎營運情況而決定是否讓顧客使用消費劵。為避免被指定餐廳拒收「香港夜饗樂消費券」，大家入座前或訂座時宜先詢問店方可否使用。