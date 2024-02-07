NET-A-PORTER名牌服飾2折起！Nike 7折／銅鑼灣Bazaar開倉低至1折

名牌開倉｜NET-A-PORTER在今個新春推出年終大特價，名牌鞋履/晚裝/圍巾低至2折，精選特惠單品另享額外8折優惠，最平數百元即可入手，粉絲們不可錯過！此外，PALLADIUM及Nike亦有新年多重優惠，會員購物滿指定金額更可獲贈禮品包一份！是時候入手一系列美觀兼實用的冬季單品，在新年犒賞自己過去辛勤的一年 ！



NET-A-PORTER獨家TALLER MARMO El Sol 不對稱縐紗長罩衫裙 $3,523（原價：$7,045.25）（圖片來源：NET-A-PORTER）

【1】NET-A-PORTER名牌鞋履/晚裝/圍巾2折起！TIMBERLAND限量版皮靴最平$945入手

NET-A-PORTER優惠開催，近26,000新春精選產品全部有折，折扣低至2折！其中ULLA JOHNSON晚裝全部均享5折優惠，LOEWE經典羊絨圍巾更有不同顏色、不同款式任君選擇，一律4折優惠，最適合新春拜年或出席宴會穿著！

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此外，喜歡休閒配搭，最划算莫過CHLOÉ Edith皮革及膝長靴，牛皮靴筒略寬，可輕鬆套穿在牛仔褲外百搭，現以2折發售！原價$11,200，現售$2,240！TIMBERLAND Allington的防水皮革邊飾牛巴革踝靴同樣顯瘦型格，原價$945，現特價$615便可入手！如不愛高跟，TIMBERLAND Premium的皮革邊飾牛巴革踝靴也值得入手，原價$1,420，現特價$852，4折優惠激抵！

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Nike龍騰新年大特價！（圖片來源：Nike官方Facebook）

【2】Nike龍騰新年大特價7折起！正價貨品8折兼有折上折優惠最平$139

Nike由即日起開始推出龍騰新年大特價，精選貨品一律7折，買正價產品享8折；買2件減價產品享額外9折，即最平63折，精選正價產品亦可夾單！由運動套裝、連帽衛衣、T恤、腰包、波鞋、跑鞋及運動鞋等均有得平，其中，亮點必是Nike Sportswear Essentials標誌T恤，特價$139買到（原價$199）！而多款鞋履都有7至8折大特價，如NIKE OFFCOURT DUO SLIDE拖鞋最平$199（原價$249）、NIKE VAPOR LITE 2 HC硬地球場網球鞋$379（原價$549）、NIKE ACG AIR DESCHUTZ+男女涼鞋$379（原價$549）、NIKE WAFFLE DEBUT運動鞋$419（ 原價$599）等，趁平要大量掃貨！此外，會員購物滿$1,688可獲贈NIKE 齊樂龍年禮品包一份。

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Nike龍騰新年大特價

日期：即日起至整個2月

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PALLADIUM 賀年及情人節大特價低至4折！軍靴低至$236起

PALLADIUM正舉行賀年及情人節重磅大特價，一系列經典軍靴、防水靴及休閒鞋款低至4折，最平$236買到，好適合入手，在新一年開啟型格之路！

PALLADIUM今年邀請檀健次，親身演繹數款新年時尚造型。（圖片來源：PALLADIUM官方）

另外，今個情人節，PALLADIUM更以代言人檀健次為題，大家親身演繹數款新年時尚造型，打造心形攬枕，凡購物滿$2,300，即可免費獲得，讓粉絲在冬日都能感受到暖暖愛意！

檀健次主題情人節心形攬枕。（圖片來源：PALLADIUM官方）

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網上訂購

https://palladiumboots.hk/zh/collections/sale



【4】銅鑼灣Bazaar開倉！《新春特賣》名牌服飾/太陽眼鏡/鞋履低至1折

今日是年廿八（7/2），亦是銅鑼灣Bazaar《新春特賣》開倉大特價的首天！大家清理完舊衣物後，又是時候入手新衫過年！今次開倉有多個名牌衣物鞋履品牌，如Champion、Reebok、Eastpak、JungleBlack、LEE、ad-lib、Wrangler、RICCINI、KENZO、PAUL & JOE、Gay Giano、Santa Barbara 等，均以激筍1折起大特價發售！其中，Champion低至五折，精選Tee款$99；ad-lib tee款$120/件、$300/3件；Reebok一律$60-$390， 買五件額外八折；RICCINI精選圍巾$239/件，$399/2件，精選服飾及帽款四折起，多買多著數！

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此外，還有寰宇眼鏡帶來多個名太陽眼鏡及平光鏡，牌子有Prada、Rayban、GUCCI、BV、Saint Laurent、Dior、Alexander McQueen等，全部眼鏡三折起，非常抵買！

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銅鑼灣Bazaar《新春特賣》開倉大特價

日期：即日起至2月9日；2月14-19日

時間：11:00am - 9:00pm

地點：銅鑼灣時代廣場一座16樓 (16/F, Tower One, Times Square, Causeway Bay)

