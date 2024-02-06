情人節2024｜10大約會單品推薦75折起 Marni頸巾/Chloé手袋減逾千

情人節又來了！與另一半來個甜蜜約會、到餐廳吃飯浪漫一下，當然要打扮得好好睇睇！《香港01》「好食玩飛」記者是次為大家推薦約會10大單品，有服飾、手袋、首飾等時尚單品，NET-A-PORTER官網更推出新春特別優惠，買滿指定金額即可獲得折扣，優惠更低至75折，絕對要把握機會！



NET-A-PORTER新春特別優惠 滿額即減低至75折再享免運費

NET-A-PORTER官網近日推出新春特別優惠，超過14,720件單品享有折扣！由即日起至2024年2月13日，指定產品只要買滿HK$4,000，即可獲得全單8折，買滿HK$6,000更可享全單75折，約埋朋友一齊入手就可以慳得更多！此外，在NET-A-PORTER官網買滿HK$2,000亦可享有免運費翌日速遞送到府上，貼心又方便！

NET-A-PORTER新春特別優惠

優惠日期：即日起至2024年2月13日

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10大約會單品推薦 必買Chloé手袋／Marni頸巾

NET-A-PORTER約會單品推薦【1】Chloé Woody Nano Tote手袋

Chloé的Woody Tote系列一向極受歡迎，包款實用之餘更非常百搭，其中這一款Woody Nano Tote更是與黎巴嫩品牌Sarah's Bag合作，以全人手手工鉤針編織而成，造型俏皮又有趣味性，初登場時更經常缺貨！Chloé Nano Woody有肩背、斜揹、手提3種背法，容量充足，放入手機、錢包等都無問題！原售HK$5,500，新春特別優惠折扣後最平HK$4,125便可入手！

Chloé Woody Nano Tote

售價：HK$5,500（8折後：HK$4,400／75折後：HK$4,125）

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NET-A-PORTER約會單品推薦【2】Staud Bean 皺褶手袋

Staud是極受年輕一代追捧的小眾潮牌之一，設計兼具復古與現代簡約風格，其中Bean系列的皺褶手袋設計更非常適合晚宴、派對及周末約會造型。Staud Bean 皺褶手袋空間充足更貼心提供內格，肩帶可以拆卸，有手提、腋下包、手拿包等3種背法，為整體穿搭增添成熟魅力！Staud Bean 皺褶手袋原售HK$1,790，75折後最平HK$1,342入手，超級抵買！

Staud Bean 皺褶手袋

售價：HK$1,790（8折後：HK$1,432／75折後：HK$1,342）

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NET-A-PORTER約會單品推薦【3】FARM Rio 愛心迷你連身裙

FARM Rio是來自巴西的設計品牌，服飾帶有獨特的印花設計，兼具時尚與復古風格。這款迷你裙以心形印花勾勒出別緻的領邊及點綴露背設計，小性感之餘幾有女人味！迷你裙更設有泡泡袖及柔和縮褶裙擺，盡顯浪漫氣息，非常適合情人節約會！FARM Rio愛心迷你連身裙原售HK$1,730，折扣後最平HK$1,297就買到！

FARM Rio 愛心迷你連身裙

售價：HK$1,730（8折後：HK$1,384／75折後：HK$1,297）

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NET-A-PORTER約會單品推薦【4】Charo Ruiz Franca 刺繡迷你連衣裙

Charo Ruiz是西班牙度假勝地Ibiza島的當地人氣品牌，服飾都以浪漫性感的西班牙風情為主調，單品皆採用純棉薄紗、蕾絲等輕盈透氣面料製成，別具特色。這件Franca鏤空迷你連衣裙充滿馬德拉刺繡，迷人帶點性感的鏤空效果絕對會成為焦點！加上面料舒適透氣，就算出去約會一整天都無負擔！Charo Ruiz Franca 刺繡迷你連衣裙原價HK$3,406，折後最平HK$2,554入手！

Charo Ruiz Franca 刺繡迷你連衣裙

售價：HK$3,406（8折後：HK$2,724／75折後：HK$2,554）

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NET-A-PORTER約會單品推薦【5】LoveShackFancy Chapelle 針織短版上衣

LoveShackFancy是由時尚雜誌《Cosmopolitan》資深編輯創立的品牌，以維多利亞風的復古美學作為設計主軸，服飾設計時尚。這件Chapelle 針織短版上衣設計同樣別具特色，甜蜜溫柔的淡粉色搭配人造珍珠和水晶组成的花朵綴飾，增添幾分浪漫色彩，短版設計小露性感，令整體更加分！LoveShackFancy Chapelle 針織短版上衣原價HK$2,995，現在最平HK$2,246！

LoveShackFancy Chapelle 針織短版上衣

售價：HK$2,995（8折後：HK$2,396／75折後：HK$2,246）

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NET-A-PORTER約會單品推薦【6】Varley 半拉鍊大翻領毛衣

英國時尚品牌Varley主打運動和生活兩穿的服飾，融入英式優雅和悠閒格調，服飾具機能性之餘亦可以用作日常穿著。Varley半拉鍊大翻領毛衣是最近非常流行的寬領設計，半拉鍊可以自由設定領口大小，露出鎖骨更增添幾分性感，展現女人味，搭配一點小飾品就會超完美！翻領毛衣亦可以當成高領毛衣穿著，一件衫可以有多種著法，原價HK$990，現在享用折扣後最平HK$742入手，價錢絕對超值！

Varley 半拉鍊大翻領毛衣

售價：HK$（8折後：HK$／75折後：HK$）

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NET-A-PORTER約會單品推薦【7】Stone and Strand字母單邊耳環

Stone and Strand​​是來自紐約的小眾珠寶品牌，其設計師Melissa Lam使用真金和寶石打造出價格實惠的輕奢首飾。這個字母單邊耳環精緻小巧，可以單戴或疊戴，更可以選擇情侶名字或極具意義英文字母，在情人節當日戴上赴會，為另一半締造驚喜！Stone and Strand字母單邊耳環原價HK$520，現在最平HK$390就買到！

Stone and Strand字母單邊耳環

售價：HK$520（8折後：HK$416／75折後：HK$390）

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NET-A-PORTER約會單品推薦【8】Roxanne Assoulin 字母頸鍊

Roxanne Assoulin是美國紐約的小眾首飾品牌，以色彩繽紛的波西米亞風格；運用彩色串珠，花朵和寶石打造的飾品打響名堂。不過這件字母頸鍊有別於Roxanne Assoulin的一般設計，採用了極具古典風格的酒紅色搪瓷及金色方塊設計，在鍊扣上有彩色串珠點綴。字母頸鍊設計簡約有亮點，無論單戴或疊戴都很有氣質，更可以選擇與情人相關的字母，為他帶來一點驚喜！原價HK$510的Roxanne Assoulin 字母頸鍊，折扣後最平只需HK$382！

Roxanne Assoulin 字母頸鍊

售價：HK$510（8折後：HK$408／75折後：HK$382）

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NET-A-PORTER約會單品推薦【9】Jennifer Fisher 耳骨夾三件裝

Jennifer Fisher是珠寶設計師Jennifer Fisher同名珠寶品牌，品牌風格簡約中性，以扭結首飾著名。這套耳骨夾三件裝亦貫徹了簡約獨特的品牌形象，以鍍玫瑰金、鍍金、鍍銀三種色調交錯帶出中性美感，可以疊戴或單戴。如果本身沒有耳洞、戴耳環的習慣，這款耳骨夾就非常適合，更可以營造低調小性感的感覺，更讓人耳目一新！耳骨夾三件裝原價HK$650，折扣後最平HK$487入手！

售價：HK$650（8折後：HK$520／75折後：HK$487）

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NET-A-PORTER約會單品推薦【10】Marni 威爾斯親王格紋羊毛圍巾

Marni是一個來自義大利的設計師品牌，以獨特前衛的風格聞名，在顏色及花紋方面亦非常大膽。這件羊毛圍巾便用上了傳統威爾斯親王格紋搭配時尚現代的淡粉色調，加上誇張的海軍藍色大logo，整體毫無違和感之餘更能增添個人特色！在浪漫無比的情人節，最適合穿上粉紅色圍巾進行甜蜜約會！Marni 羊毛圍巾原價HK$2,438，新春折扣優惠最平HK$1,828買到！

Marni 威爾斯親王格紋羊毛圍巾

售價：HK$2,438（8折後：HK$1,950／75折後：HK$1,828）

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