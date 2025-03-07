Eurail Pass攻略｜歐洲火車通行證分類／訂位／購票教學懶人包

撰文：陳映蓉 楊子豐
出版：更新：

Eurail Pass／歐遊交通全攻略！要穿梭歐洲各國，搭乘歐洲火車當然是最佳選擇！《香港01》「好食玩飛」記者是次為大家整合Eurail Pass的詳細攻略、優惠車票以及乘坐歐洲火車的注意事項，助你輕鬆歐遊！

👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

歐洲火車全境通行證適用於33個歐洲國家（圖片來源：小紅書＠在英國恰飯的吴老絲兒）

🎟️歐洲之星倫敦來往巴黎火車票，低至$486！👉🏻立即訂票 🎟️Eurail 歐鐵全境火車通行證暢遊33國👉🏻立即訂票

歐洲火車票、火車通行證有何分別？

歐洲火車分為點對點火車票及火車通行證兩種，點對點火車票可以購買單程、來回、多段旅程的車票，火車通行證（Eurail Pass）則是可以在限定時間及範圍內無限次使用，而歐洲火車通行證亦細分為單國通行證及全境通行證。

單國／全境通行證如何選擇？

歐洲鐵路單國通行證（Eurail One Country Pass）提供單一國家的火車通行證，可以在一個國家內搭乘多次火車，適用於33個歐洲國家。單國通行證提供多種天數的彈性票選擇，天數由1天到8天不等。

按圖即看單國通行證適用國家：

歐洲鐵路全境通行證（Eurail Global Pass ）適用於33個歐洲國家，可以前往歐洲多達30,000個目的地。全境通行證提供4天、5天、7天、10天及15天的彈性票，以及15天起的連續票選擇，價錢由225美元（約1,749港幣）起。彈性票可以在購買效期內可自由選擇某幾天使用，連續票則會從啟用火車通行證的第一天開始計算，依據購買天數連續使用。

按圖即看全境通行證票種：

歐洲火車通行證設一等、二等艙選擇　青年享優惠／兒童免費

無論購買單國通行證還是全境通行證，年齡及艙等（Class）都會影響票價。通行證分為成人、青年、兒童及長者票，並提供一等艙與二等艙選擇。

一等艙（1st Class）屬於頭等艙，座位空間較大，適合長時間搭乘火車的人士；部分列車的一等車廂亦有提供餐食、候車室和計程車代預訂等額外服務。二等艙（2nd Class）為普通普通車廂，空間較小，有行李架。不過需要留意通行證並不包括座位預訂。

成人票（Adult）：適用於28－59歲人士
青年票（Youth）：適用於12－27歲人士
兒童票（Child）：適用於4－11歲小童（兒童可免費乘坐，每位成人最多可帶同2位兒童搭乘，超額兒童須購買青年票）
長者票（Senior）：適用於60歲或以上人士

Trip.com優惠碼2025｜無門檻5%折扣！任何酒店都用得！附教學Klook優惠碼2025｜滿$500減$100！3月Promo Code+信用卡優惠碼Agoda優惠碼2025｜訂酒店7折起＋信用卡優惠｜日韓泰折扣碼Booking.com優惠碼2025｜最新本地、全球酒店85折＋信用卡優惠10%Expedia優惠碼2025｜獨家精選酒店折扣最高減$100｜附教學

購買歐洲火車通行證2大方法　下載APP開通車票最方便

購買歐洲火車通行證可以透過Eurail、Rail Europe，或旅遊平台購買。旅遊平台的售價與官方相差無幾，但不時會推出減價優惠，在預訂前也可先留意相關網站再作決定。

🎟️歐洲之星倫敦來往巴黎火車票，低至$486！👉🏻立即訂票 🎟️Eurail 歐鐵全境火車通行證暢遊33國👉🏻立即訂票

另外須留意，目前歐洲火車通行證大部分都已改為電子火車通行證，若使用實體紙本票亦需額外付費，車票會直接寄到府上，此外亦需要前往境內任何Eurail Pass有包含的國家大型火車站售票區，由工作人員填寫通行證的開始與結束日期並加蓋印章，才能成功啟用Eurail Pass；或在預購時於結帳頁面中選擇「激活我的通票」選項，較電子票麻煩。

按圖看開通電子火車通行證教學：

無論是經官方經銷商或代理商購買電子火車通行證，都需要下載應用程式Eurail Planner App開通通行證，亦可以在App內查詢訂位、時間車次等資訊，非常方便！

按圖看預訂歐洲火車教學：

坐歐洲火車必須預訂座位？

歐洲火車分為高速列車、一般列車、區間列車、臥鋪列車及景觀列車，而大部分高鐵、夜車、觀景列車和歐洲跨國列車都需要事先預訂座位。想知道火車是否需要事先預約座位，可以在Eurail Planner App輸入車站地點、日期及時間等資訊，若時刻表上列出Require Seat Reservation、Reservation Compulsory等字眼，就必須預訂才可以乘坐。

按圖看歐洲火車座位預訂教學：

+2

目前Eurail Planner App內不可以直接預訂座位，乘客需要提前在車站櫃台或透過網路訂座。不過像在英國、德國、瑞士等國家的大部分列車，都可以隨意入座，無須事先預訂座位，在車長查票時出示通行證二維碼及護照便可。

🎟️歐洲之星倫敦來往巴黎火車票，低至$486！👉🏻立即訂票 🎟️Eurail 歐鐵全境火車通行證暢遊33國👉🏻立即訂票

更多英國酒店推薦👇
倫敦酒店愛丁堡酒店曼徹斯特酒店牛津酒店劍橋酒店伯明翰酒店杜倫酒店格拉斯哥酒店巴斯酒店

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

英國遊學｜劍橋10大好去處　體驗康河撐篙／市內住宿及交通一覽英國遊學｜牛津旅遊10大好去處　哈利波特經典場景　附交通住宿英國巴斯酒店10間推介｜近羅馬浴場/巴斯修道院/人均$312起包早餐巴黎酒店10間推介｜交通方便／指定車票任搭大眾運輸／人均$369起愛丁堡酒店10間推介｜鄰近王子街／必去愛丁堡城堡／人均$224起杜倫酒店9間推介｜近市集廣場／免費泊車／朝聖大教堂／人均$224劍橋酒店10間推介｜漫遊劍橋大學城／朝聖牛頓蘋果樹／人均$366起牛津酒店10間推介｜鄰近嘆息橋／哈利波特取景大學／人均$147起
歐洲
KLOOK
行程攻略
旅遊
匈牙利
英國
英國
法國
巴黎
法國
英國遊學
旅遊Jetso