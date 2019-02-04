【新手入廚】大師姐教點煎蘿蔔糕、馬蹄糕、年糕最好！煎糕速成班

新年期間，煎糕，是差不多每天的指定動作，有時親朋戚友造訪，更是由早煎到晚。要煎得又快又靚又不會爛蓉蓉，看似簡單，其實有很多竅妙。從前在家蒸100底廣派親朋、現在出售自家品牌的大師姐（麥麗敏）就教大家如何煎蘿蔔糕、馬蹄糕和年糕的秘訣。好趁年初一前，快來上一課煎糕速成班吧！ 攝錄：詹郭敏、李賢華 煎接：呂志豪

蘿蔔糕 先由切糕開始……

蘿蔔糕，最易煎得爛蓉蓉、餡料掉了出來。大師姐解釋：因為蘿蔔糕較軟身，餡料卻相對較硬，如臘腸、蝦米等，切忌一刀切和用力，否則容易把餡料擠出來，因此要用鋸法。煎前亦須預先解凍，從雪櫃裡取出，便可直接煎了。

按圖看煎「蘿蔔糕」的秘訣與步驟：

+ 3 + 2

馬蹄糕 撲薄粉外脆內軟晶瑩通透

馬蹄糕因為當中沒有硬的餡料，所以毋須以拉鋸方式切糕。大師姐今次教我們脆煎馬蹄糕，上一層薄粉煎，外層金黃微脆，配合內裡的馬蹄肉爽脆清甜。撲粉後，可放雪櫃3小時也沒問題，客人到訪前預先準備好，吃時才取出煎，非常方便。

按圖看煎「脆馬蹄糕」的秘訣與步驟：

馬蹄糕，晶瑩通透。

年糕 先叮後煎省時方便

在眾多糕點中，我覺得年糕最難煎，因為冷凍時硬繃繃，煎軟後又軟爬爬又易黏鑊，一不小心糕黏糕，便很難分開。由硬變軟得要很多耐性，又怕外層焦了，內裡還未軟透。大師姐的秘訣是，切好後先放微波爐叮一叮再煎，那便快手得多了。

按圖看煎「年糕」的秘訣與步驟：

薑汁黑糖年糕，因是黑糖，蘸蛋煎金黃效果不太明顯，若是白色的椰汁年糕，大師姐建議重複蘸2次蛋液煎2次，色澤更金黃，猶如金磚。