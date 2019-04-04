【農藥最多蔬果2019】羽衣甘藍首上榜　6成樣本驗出禁用致癌農藥

自2004年以來美國公益組織「環境工作組」（EWG）每年發布一份「農藥生產購物指南」（EWG's Shopper's Guide to Pesticides in Produce™）提醒消費者。最新發布了2019年度最多農藥使用「骯髒蔬菜水果黑名單」（Dirty Dozen）的前15名，士多啤梨連續4年繼續蟬聯冠軍，菠菜穩守第二，第三名是首次上榜的羽衣甘藍（Kale）。

過去EWG提醒深綠色蔬菜的農藥殘留比例偏高，這次是羽衣甘藍近十年來第一次上榜，其中在單一樣本中發現有18種農藥殘留。約六成羽衣甘藍的抽驗結果中，檢出已在2009年因致癌疑慮已被歐盟禁用的農藥除草寧（DCPA），美國國家環境保護局也於1995年定除草寧為致癌物質。過去十年，未檢出羽衣甘藍的農藥問題，近幾年因它的營養好，維他命和抗氧化劑高，可幫助減肥等作用下備受推廣。然而，羽衣甘藍中的農藥殘留每年攀升，消費者卻無法知道，預備食用時應提高警覺。美國疾病管制局（CDC）的資料顯示，殺蟲劑和農藥對人體造成刺激反應，包括眼睛、皮膚及神經系統，對兒童大腦發育也有傷害。

過去十年未檢出羽衣甘藍的農藥問題，近幾年銷情上升，農藥殘留問題每年均攀升。（資料圖片）

按下圖了解美國「環境工作組」（EWG）發布2019年度最多農藥使用「骯髒蔬菜水果黑名單」（Dirty Dozen）倒數前15名：

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同時，EWG承以往傳統，發表「乾淨蔬菜水果名單」（Clean Fifteen），檢測發現牛油果、粟米和菠蘿位列前3名，牛油果和粟米不到1%的樣本顯示出任何檢測的農藥，超過7成的「乾淨蔬果」樣本沒有農藥殘留。除了椰菜外，其他產品檢測出少於四種殺蟲劑被使用，並只有6%的樣本含兩種以上農藥。



按下圖了解EWG發布2019年度最少農藥使用「乾淨蔬菜水果名單」（Clean Fifteen）倒數前15名：

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EWG指出購物者指南旨在提出哪些產品適宜購買有機產品，以及揭示常見蔬果的農藥殘留量多寡，從而提醒消費者在食用前應格外留神，需徹底清洗後才進食。

前文提及深綠色蔬菜的農藥殘留比例偏高，如何有效清洗蔬菜減低攝入殘餘農藥的風險，可按下圖深入了解：

參考資料：美國「環境工作組」（EWG）／美國營養與飲食學會

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